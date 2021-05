Trn v peti sovražnikov odprte družbe

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih se je položaj v medijih marsikje poslabšal. Dva novinarja in novinarka, na Malti, Slovaškem in nazadnje v Grčiji, so v napadih izgubili življenje. Na leto registrirajo stotine napadov na novinarje, tako fizičnih kot verbalnih. Posebno težak je položaj novinark, ki so še bolj izpostavljene spletnim napadom. Evropska komisarka Věra Jourová želi najprej okrepiti prizadevanja za varnost novinarjev in odzivanje organov na prve grožnje. V prejšnjih primerih da so že bila opozorila glede njihove varnosti, a policija ni ukrepala. Priporočila državam članicam glede tega naj bi objavili septembra.



To je eden od razlogov, zaradi katerih Jourová želi kmalu obiskati Slovenijo, ki bo 1. julija za pol leta prevzela vajeti EU, in se pogovoriti s premierom Janezom Janšo. Pravi, da je kritičarka napadov Janše na posamezne novinarje in da včasih sliši slogan o novinarjih kot sovražnikih družbe. Slovenija je že nekaj časa na radarju glede delovanja vlade na medijskem področju zaradi napadov na časnikarje, izčrpavanja STA, pritiskov na javno RTV ... Tudi v letnem poročilu o vladavini prava, ki bo objavljeno julija, se temu spet ne bodo ognili.