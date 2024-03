Trpljenje je zelo pomembno, moraš ga sprejeti. Sebe na gori gradiš s trpljenjem

V nadaljevanju preberite:

Februarja 1980 sta bila Krzysztof Wielicki in Leszek Cichy praktično neznana plezalca, Wielicki pred odpravo na Everest še nikoli ni stal na osemtisočaku. Ni vedel niti, kako se bo njegovo telo prilagajalo takšni nadmorski višini. Tretjina ekipe je bila bolj izkušena od njega. Bila sta zgolj člana poljske odprave, o ničemer nista odločala, ni jima bilo pomembno, s kom plezata, kdo je v drugi ali tretji skupini. Tako kot je večkrat poudaril Tone Škarja, med drugim vodja znamenite jugoslovanske odprave na Everest, ki je vrh osvojila po prvenstveni poti po zahodnem grebenu, so tudi Poljaki delali z motom vsi za enega, eden za vse.

Uspelo je – koliko je imela pri tem sreča, je nemogoče reči – Wielickemu in Cichyju. Slednji pravi, da so se vsi zavedali, da gre za zgodovinsko odpravo in da nekomu mora uspeti – za celotno državo, ne pa za anonimna posameznika. »Danes je v medijih težko najti informacije o tem, da sta na Everest pozimi prva splezala Wielicki in Cichy. Pojavlja se ena sama besedna zveza – poljski plezalci,« sta si enotna.