Tveganja za finančno stabilnost so povečana

V nadaljevanju preberite:

V Banki Slovenije ugotavljamo, da je finančni sistem v letošnjem letu v Sloveniji ostal stabilen. Ob pričakovanem poslabšanju gospodarskih razmer in vztrajanju inflacije na visokih ravneh, na kar ključno vplivajo ruska vojaška agresija ter z njo povezane posledice in negotovosti, pa so sistemska tveganja za finančno stabilnost povečana.

Med največja tveganja trenutno štejemo makroekonomsko tveganje, tveganja, povezana s trgom nepremičnin, kreditno in obrestno tveganje. Ob tem odpornost bančnega sistema na morebitno uresničitev tveganj ostaja robustna, krepimo pa jo tudi z makrobonitetno politiko. In kako kaže v prihodnje?