Botanik, učenjak, mož neupogljivega značaja

Če govorimo o klasičnem Scopolijevem obdobju slovenske botanike (letos smo praznovali 300. obletnico Scopolijevega rojstva) in o Hladnikovem obdobju (letos je bila 250. obletnica njegovega rojstva), potem lahko tudi Paulinov čas imenujemo po njem kot Paulinovo obdobje. Letos praznujemo 170. obletnico njegovega rojstva. O njem smo že leta 2021 izdali monografijo. Spodobi se, da so naši pomembni naravoslovci s pomočjo slovensko-angleških monografij predstavljeni tako svetu kot domači javnosti in so s tem njihovo delo ter prispevek k znanosti dosegljivi tudi tujim raziskovalcem. Prav je, da se znamo s svojimi dosežki predstaviti svetu. V vseh omenjenih obdobjih smo bili v naravoslovju enakovredni vsem tedanjim vodilnim raziskovalcem.