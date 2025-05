Umetnost je prostor, kjer je mogoče sanjariti, kjer si lahko svoboden

V nadaljevanju preberite:

Grafični bienale Ljubljana letos praznuje 70-letnico. Potem ko sem se pogovarjala z letošnjo kuratorko razstave Chus Martínez, ko sem lahko vstopila v nekaj dvoran z umetniškimi deli in prelistala katalog, sem prepričana, da bo to res poseben bienale.

Razstava je polna gozdov, narave, mistike, živali, intime, hkrati pa je sodobna in govori o času, v katerem živimo. Te podobe še zdaj nosim v glavi. Chus je posebna sogovornica, zaljubljena v umetnost. Glavna tema te velike razstave so lutke. Kaj nam pripovedujejo?

»Prav zato, ker smo postali leni in utrujeni, smo začeli kulturo kriviti za toliko različnih stvari. Mnogim se zdi, da je kultura le za izbrance, da je nekaj, kar jim ne pripada. A v resnici smo mi tisti, ki jo izključujemo iz življenja in jo nadomeščamo s serijami na Netflixu in z nakupovanjem poceni oblačil, ki jih sploh ne potrebujemo. Zakaj to počnemo? Ker smo utrujeni. Tudi sama zelo dobro vem, kako naporno je za ženske, ko pridejo domov iz službe in morajo poskrbeti še za družino. Zvečer zato vsak raje prižge računalnik in gleda serijo, kot da bi vzel knjigo v roke.«