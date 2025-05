Unior brez dokapitalizacije ne bo mogel stabilno poslovati

V nadaljevanju preberite:

Mineva leto dni, odkar je Robert Vuga prevzel vodenje zreškega Uniorja, ki je v postopku sanacije in tako lani kot v prvem četrletju letos posloval z izgubo. Včeraj obavljeni rezultati kažejo, da je skupina Unior v prvih treh mesecih letos ustvarila 58,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dobro desetino manj kakor v enakem obdobju lani. Za 3,7 milijone evrov slabši je bil tudi čisti poslovni izid, saj je skupina imela 3,2 milijona evrov izgube. V rdečih številkah je bila tudi krovna družba, čeprav Vuga pravi, da se poslovanje izboljšuje.

Z njim smo se pogovarjali o poslovnem in finančnem prestrukturiranju Uniorja, zakaj ukinjajo program strojegaradnje, zakaj so zaprli obrat v Starem trgu ob Kolpi in ali je pričakovati dodatna odpuščanja. Povedal je tudi, kako je z radolževanjem družbe in zakaj njihovo podjetje na Kitajskem nima nobenih težav, ampak hitro raste.