Ustvarjalnost je odvod za vse, čemur smo priča v našem poklicu

Fenomen je beseda, s katero ga zdaj označujejo vsi. Njegov knjižni prvenec Življenje v sivi coni je najhitreje prodajana knjiga v zgodovini Mladinske knjige. V njej zdravnik David Zupančič v gladkem, literariziranem slogu v osebnoizpovedni maniri piše o svetu, ki je bil za večino do zdaj zaprt.

Z njegovo knjigo smo dobili poseben vpogled v življenje mladega zdravnika, ki je potrdil prvi primer okužbe z virusom sars-cov-2 v Sloveniji; resne teme opisuje brutalno iskreno, a hkrati z lahkotnostjo in humorjem, od rektalnega pregleda do opisov, kaj je za osebje pomenilo biti dvanajst ur v skafandrih, zaščitnih oblekah, do požrtvovalnosti kolegov v najbolj kritičnem času, saj, kot piše sam v knjigi, »pandemija koronavirusa ni bila le medicinska kriza, bila je tudi kriza človeštva v najširšem pomenu. Kriza vrednot, kriza zaupanja, empatije in temeljnih pravih obnašanja.«

David Zupančič: Ko sem začel pisati Sivo cono, sem prve zapise pošiljal očetu (Matjaž Zupančič), naj jih pogleda ... Napisal mi je tako pozitivne komentarje, da sem si mislil, uf, saj ne more biti objektiven, to je očetovska ljubezen, knjiga ne more biti tako dobra.

Najbolj mi je ostal v spominu stavek, ki mi ga je poslal: »Če ta knjiga ne bo uspešnica, vem zelo malo o literaturi.« Lahko si predstavljate, da ti tak komentar ponudi izjemen zagon. Seveda po tem, ko knjiga dejansko postane uspešnica, podre rekorde in se govori o prodajnih fenomenih, človeka lahko odnese v nevarne višave ega. Potrebuje drugo skrajnost – neko sidro. In to, kar mene takoj prizemlji, je moja služba. S predstavitve knjige v Šiški, kjer je bilo več kot dvesto ljudi in sem skoraj dve uri podpisoval knjige, prideš na kliniko, kjer ti ne bo nihče pogrnil rdeče preproge. Tam si za svoje bolnike.