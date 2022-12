V času vojne je resnica največja žrtev

V nadaljevanju preberite:

Drago Kos, pravnik s pravosodnim izpitom, je bil devet let predsednik Greca (skupina držav za boj proti korupciji), naslednjih devet je načeloval delovni skupini OECD proti korupciji, v prihodnjih tednih pa bo pri OECD prevzel vodenje Istanbulskega akcijskega načrta proti korupciji. Dva človeka in skrivnost. Mar se tako ne začne vsaka zarota in vsa korupcija, ki, ko se razraste, porodi še več laži in prevar?

V pogovoru je spregovoril tudi o tem, da so leta 2020 pripravljali atentat nanj. Tožilstvu ene od držav na Balkanu je namreč zagotovil zaščiteno pričo, ta pa je izpovedala eno od največjih afer s področja gospodarskega kriminala te države. Glavni osumljenec, bil je na begu v zahodni Evropi, je bil prepričan, da bo problem rešil tako, da bo dal ubiti Draga Kosa in dva njegova kolega.

»Ceno, okrog 100.000 evrov, je izvajalcem že plačal. Njihova zadnja žrtev je umrla zaradi strela v glavo z razdalje petsto metrov. Če ne bi slučajno izvedel za to, se midva zdaj ne bi pogovarjala ... Naj skrajšam sicer precej dolgo zgodbo: za kazen, ker si je naročnik drznil naročiti našo likvidacijo, mu denarja niso vrnili, še več, zagrozili so mu, da če se komu od nas treh kaj zgodi, bodo usmrtili njega in vso njegovo družino.«