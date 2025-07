V Srbiji ni glavni problem Vučić, ampak odsotnost alternative

V nadaljevanju preberite:

Mihailović ni bil kdorkoli, vodil je vojsko stare Jugoslavije, bil je prisoten tudi v Sloveniji. V prejšnjem režimu bi to težko slišali, a to je bila regularna vojska in on je človek, ki ga je ameriški predsednik Harry Truman odlikoval posmrtno, ko je bil že ustreljen kot obsojenec za kolaboracijo z okupatorji. Ameriško odlikovanje je dobil, ker je rešil 540 ameriških pilotov. Nekateri med njimi so na sodišču pričali, da jih je dejansko rešil. Tedanja komunistična oblast pa je na sodišče pripeljala neko pričo, ki je trdila, da je videla četnika, ki je zaklal ameriškega pilota. Ta »zaklani« pilot se je kasneje pojavil na 5. aveniji v New Yorku s transparentom z napisom: »Ni me ubil, rešil me je!«