V zapisu DNK hranimo delček neandertalskega DNK

Sapiensi in neandertalci imamo skupnega prednika, zaradi križanja v evolucijski preteklosti v svojem zapisu DNK hranimo delček, od dva do štiri odstotke neandertalskega DNK. Padla je še ena dogma: DNK homo sapiensov ni čistokrven. Pogovor s Telmom Pievanijem sega daleč, do izvorov človeške zgodovine in prek tega k sorodnim človeškim vrstam ter nazaj do nas, ki se tribalistično vračamo v prazgodovino.