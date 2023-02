Potepuh je krhek junak in preči svet, ne da bi kaj zahteval v zameno

V nadaljevanju preberite:

Letnik 1978, učitelj in novinar, okoljski in planinski vodnik, zgoden pesnik in literarni zgodovinar, organizator kulturnih in festivalskih dogodkov, urednik potepuške zbirke pri založbi Ediciclo. Najraje hodi sam, sicer pa s pohodniško družbo po iberskih, kraških in balkanskih stezah in brezpotjih. Doživete in dojete izkušnje ubeseduje v publicističnih in proznih delih. Potepuštvo je srčika njegovega osebnega in literarnega raziskovanja.

»Nekoč sem živel drugačno življenje. Odpirala se mi je pot na univerzo, ukvarjal sem se s poezijo in sodobno književnostjo. Potem mi je hoja spremenila življenje.«

»Glejte, kaj se mi je dogajalo prva leta, predvsem na slovenskem in hrvaškem zaledju, po malih vasicah. Niso mi zaupali: kaj ta Taljan tukaj hoče od nas? Potem so razumeli, da ne dvigujem zastavic, da želim razumeti. In so mi odprli vrata svojih domov. Vsakič, ko se vrnem, je veselje, iz kleti privlečejo žganje in klobase. Udeleženci mojih izletov radi prespijo na domu ljudi, čeprav se z njimi ne razumejo, to so čudovite izkušnje. Ni nemogoče. V teh koncih se moramo truditi razpenjati mreže medsebojnega zaupanja.«