Veliko Britanijo po žalovanju čaka težka prihodnost

- Dokler se Velika Britanija ne bo razbremenila zgodovinskih bremen in se lotila družbenih sprememb, si bo še naprej zapirala vrata pred prihodnostjo, kakršno si njeni državljani zaslužijo.

- Kot navajajo številni komentatorji in analitiki razmer, v katerih se je znašla Velika Britanija po kraljičini smrti, pa pomeni njen odhod v resnici priložnost za družbene spremembe. Če se bodo zgodile, bi lahko bile v pomoč nekatere, ki so jih predlagali v preteklosti. Pred dobrima dvema desetletjema, na primer, sta vidna laburistična poslanca Tony Benn in Jeremy Corbyn podala predloge, s katerimi bi bilo mogoče zaključiti nedokončano meščansko revolucijo iz 17. stoletja.

Njun predlog radikalne demokratizacije je predvideval odpravo monarhije, v javnosti pa so se pojavili tudi drugi predlogi, da bi jo bilo treba preurediti po zgledu skandinavskih in ločiti (anglikansko) cerkev od države. Šef države bi bil v tem primeru predsednik, izvoljen v parlamentu, v njem pa bi mesto lordske zbornice prevzela ljudska zbornica (House of the People), v kateri bi bila oba domova spolno uravnotežena.