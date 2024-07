Verjeti gre v odločno nujnost sedanjosti

V nadaljevanju preberite:

Zapletena, domiselna glasba in evokativna besedila so poskrbeli, da so The Smashing Pumpkins sorazmerno hitro dosegli velik mednarodni uspeh. S prvencem Gish iz leta 1991 so postali ena od osrednjih skupin, ki so pripeljale alternativni rock v mainstream kulturo. Njihova naslednja albuma Siamese Dream (1993) in Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) sta bila še bolj priljubljena. Več njihovih studijskih albumov je doseglo status multiplatinaste prodaje. Njihovi hit singli – med njimi Cherub Rock, Today, Disarm, Bullet with Butterfly Wings in 1979 – ostajajo med bolj prepoznavnimi skladbami iz devetdesetih let. »Statistika bo presenetila,« mi je lani jeseni povedal Billy Corgan. »Pumpkinsi so bili daleč najbolj predvajana alternativna skupina devetdesetih.«