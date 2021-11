Virus za diktatorje

V nadaljevanju preberite:

Sredi letošnjega julija, bilo je ravno na peto obletnico spodletelega vojaškega udara v Turčiji, me ob prihodu v Istanbul preseneti ogromen plakat, s katerim je oblast drastične ukrepe po prevratu ponosno razglašala za veliko zmago demokracije. Na tisoče zaprtih učiteljev in univerzitetnih profesorjev, uničeni neodvisni mediji in polne ječe novinarjev, aretacije kritičnih intelektualcev in akademikov, izmišljeni sodni procesi … Je takšna žalostna statistika res lahko zmaga demokracije? Lahko, a le v novoreku, ki ga piše diktatura.

Pandemija, ki je doslej odnesla že več kot pet milijonov življenj, je dramatično spremenila demokratični atlas sveta.