Vojni kirurg, ki je znal sanjati

Italijanska javnost je Gina Strado odlično poznala po njegovih sivih laseh, bradi, brkih in podolgovatem obrazu, predvsem pa po njegovem humanitarnem angažmaju. Pisec teh vrstic se dobro spominja, kako se je v začetku tisočletja kot študent zgodovine na tržaški univerzi odzval na njegov poziv in na nahrbtnik privezal bel trak v znak nasprotovanja vsem vojnam, tudi tistim, ki so se takrat morda zdele legitimne zaradi boja proti terorizmu in iskanja orožja za množično uničevanje.