Vsako vladno nespoštovanje sodb ruši koncept pravne države

Glavni poudarek vašega predavanja ob začetku sodnega leta v Sloveniji je bilo pravosodje v 21. stoletju. Ko govorimo o sodstvu na teh zemljepisnih širinah, imamo v mislih tradicijo avstro-ogrskega sodstva. Kakšno bo videti sodstvo v 21. stoletju?

Osnovna naloga sodne veje oblasti se ni spremenila. Še vedno odloča v sporih v civilnih zadevah, odloča o krivdi in nedolžnosti v kazenskih zadevah. Toda izzivi prihajajo zaradi sprememb v civilni družbi. Dogajajo se tudi tehnološke spremembe, sodstvo mora iti v korak z modernim življenjem, družbenimi spremembami, navsezadnje tudi z različnimi oblikami družinskega življenja, saj nimamo več le očetov in mater, ampak tudi samohranilke in samohranilce, istospolne pare, ki vzgajajo otroke.

Samo za primer: tehnološki razvoj ima tudi posledice za zasebnost. Vsak ima mobilni telefon, ki lahko snema fotografije in video, kar pred dvema stoletjema ni bilo možno. Sodstvo se mora prilagoditi tudi temu. Danes vse poteka hitreje. Pogledal sem v sodne primere pred stoletjem, na začetku 20. stoletja, pred prvo svetovno vojno. Takrat so se sodbe sprejemale hitreje kot danes, pa ni bilo na voljo telefonov, telefaksov in interneta.

Hitrost je pomembna. Danes imamo na sodiščih bistveno večje število primerov. Več je pritožb na sodišča višje instance. Sodišča se morajo spoprijeti z večjim pripadom primerov v razumnem času. Pri tem pa so pomembni stroški. Ker želimo natančne rezultate, se v sojenja vključujejo številni strokovnjaki, mnoga zaslišanja in priče, vse to pa stane. Na drugi strani pa želimo, da so postopki dostopni vsem.

Bo sodna oblast v 21. stoletju potrebovala več sodnikov in drugega pravosodnega osebja ali zaradi prodora umetne inteligence celo manj?

Na neki točki v prihodnosti bomo morda potrebovali manj osebja. Zdaj pa smo v obdobju tranzicije, ko potrebujemo še več osebja kot doslej, saj moramo implementirati novo tehnologijo in opremo, ki nam je na voljo. Celotni pravosodni sistem moramo seznaniti z novo tehnologijo. Zdaj smo v fazi, ko šele ugotavljamo, kaj je možno in zaželeno v pravosodju. Ne strinjam se s tem, da bo umetna inteligenca nadomestila sodnike. Prav tako menim, da to ni zaželena smer razvoja. Vsekakor pa je lahko umetna inteligenca v pomoč na določenih področjih, na primer pri raziskovanju in pregledu dokaznega gradiva.

Zakaj je spoštovanje sodb ustavnega sodišča pomembno za moderno demokratično družbo? Predpostavljam, da ste dobro seznanjeni s težavami slovenskih sodnikov, kjer izvršna oblast ignorira sodbo slovenskega ustavnega sodišča glede višine njihovih prejemkov.

Da, seveda sam slišal za primer, prebral pa sem tudi prevod odločitve slovenskega ustavnega sodišča. Na splošni ravni je zelo pomembno, da na ravni delitve oblasti vlada vodi državo na osnovi zgleda. Če vlada ne upošteva razsodbe ustavnega sodišča, je to zelo slab zgled za vse druge.

Georg

Kodek Predstojnik katedre Univerze na Dunaju za zasebno pravo in šef Inštituta za civilno pravo in civilne postopke je bil konec lanskega leta izbran za predsednika avstrijskega vrhovnega sodišča.

Kodek, 60, je sodnik avstrijskega vrhovnega sodišča od leta 2006. Pred tem je deloval kot sodnik na različnih sodiščih, vključno z dunajskim okrožnim sodiščem in dunajskim višjim regionalnim sodiščem. Doktoriral je leta 2001 na dunajski univerzi iz procesnega prava. Redni profesor na fakulteti za ekonomske in poslovne vede dunajske univerze je postal leta 2007. Kot gostujoči profesor deluje na številnih univerzah po svetu.

V svoji bogati karieri je sodeloval v odmevnih sojenjih in arbitražnih postopkih na sodiščih v Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in ZDA.

Kaj vam dejstvo, da slovenska vlada ni sposobna oziroma nima politične volje, da uveljavi razsodbo ustavnega sodišča, pove o delitvi oblasti v Sloveniji in položaju sodne veje oblasti?

Dejansko oblast ima vedno izvršna veja oblasti v vseh državah. Da izvrši, kar ji je ustavno sodišče naložilo, je del sistema, kako deluje delitev oblasti. Sodišča so sama po sebi šibka. Izdajajo sodbe, a nimajo policije ali vojaške moči, da bi jih lahko uresničila. In sodišča tega niti ne smejo imeti, saj to je smisel ravnotežja oblasti. Sistem namreč temelji na vzajemnem spoštovanju in zavedanju dolžnosti in pooblastil vsake veje oblasti.

Protest slovenskih sodnikov za uresničitev ustavne odločbe za ureditev njihovega gmotnega položaja najverjetneje odločno podpirate?

Nisem seznanjen z vsemi detajli, trdno pa podpiram stališče, da je treba sodbe ustavnega sodišča – kakor tudi drugih sodišč – spoštovati. Ob tem bi želel poudariti dve funkciji dostojnega plačila sodnikov, ki omogoča materialno neodvisnost sodnikov in sodne veje oblasti. Ustrezno plačilo podpira položaj sodnikov v družbi, kjer so materialna vprašanja vse bolj pomembna.

Drugi dejavnik pa je novačenje sodnikov. Po vsej Evropi slišimo, da se sodišča soočajo s težavami pri iskanju sodnikov in tudi drugih delavcev v sodnem sistemu. Plačilo je del privlačnosti poklica in tudi delovne razmere.

V Sloveniji poklic sodnika med mladimi ne spada med bolj privlačne. Kako je v Avstriji?

Nedavno smo imeli v Avstriji zelo podobno situacijo pri iskanju mladih. Delno je ta težava nastala zaradi manj številčnih generacij. Da bi poiskali več kandidatov za zaposlitev in sodniško kariero, smo šli na univerze, kjer so se sodišča predstavila študentom. Sodniki so s predavanji poskusili vzbuditi zanimanje študentov. Po drugi strani pa smo novačili med odvetniki, kar se je izkazalo za uspešno. Če vsem odvetnikom ne uspe najti dovolj strank, da bi bili ekonomsko uspešni, to še ne pomeni, da ne bi mogli biti dobri sodniki. Sodniška služba prinaša tudi socialno varnost.

Povejte nam, kakšen je položaj sodišč v primerjavi z izvršno vejo oblasti v Avstriji.

Lahko povem, da imamo razdelan sistem v državni upravi, kdo in koliko je plačan za kakšno delo. Jaz sem plačan precej bolje kot povprečni poslanec v avstrijskem parlamentu. Pred leti smo razdelali natančen sistem plačil za vsako mesto v federalni oblasti in sodnem sistemu v Avstriji. Zdaj shajamo s tem sistemom, za katerega lahko na splošno rečem, da je dober.

Kako avstrijsko vrhovno sodišče komunicira z mediji in kako javnost obvešča o odločitvah sodišč?

Stranke v postopkih in odvetniki dobijo sodbe v elektronski obliki v skoraj vseh primerih. Anonimizirane verzije sodb objavimo na spletu in so dostopne zastonj. Vrhovno sodišče ima tudi spletno stran, kjer je mogoče najti povzetke tistih sodb, ki so po našem mnenju pomembne. V zelo pomembnih primerih pa sami obvestimo medije in jim pošljemo medijska sporočila. Poleg tega obstaja še intranet za pravosodje, ki pa ni dostopen javnosti.

Lahko slovenska manjšina komunicira z avstrijskimi sodišči v slovenskem jeziku?

Da, na Koroškem imamo več okrajev, kjer je dopustna uporaba slovenščine v poslovanju s sodišči. Menim, da je zelo pomembno, da ta pravica obstaja in jo je mogoče uporabljati.

Nižjeinstančna sodišča v Avstriji se vse bolj ubadajo s primeri, povezanimi z migracijami. Kje so največje težave?

Migrantski primeri so v glavnem težava za upravna sodišča. V Avstriji imamo namreč ločen sistem upravnih sodišč. Ponekod ti primeri predstavljajo več kot 50 odstotkov, nekje celo 70 odstotkov vseh primerov na teh sodiščih.

Kakšna pa je učinkovitost sodišč v Avstriji? V Sloveniji namreč slišimo veliko kritik na račun učinkovitosti sodišč.

S pomočjo statistike natančno spremljamo trajanje sodnih postopkov. V primerjavi z drugimi sodišči v državah EU je naš pravosodni sistem hiter in učinkovit. Večina postopkov se zaključi v manj kot enem letu. Na vrhovnem sodišču je v večini primerov odločeno v treh mesecih.

Kaj je vaš glavni cilj pri vodenju vrhovnega sodišča?

Zavzemam se za to, da po tem, ko je sodna odločitev sprejeta, čim prej pride do vseh strani v postopku. Rad bi naredil sodišče bolj učinkovito, vpeljal tehnologijo v delo, hkrati pa razbremenil sodnike, da se lahko čim bolj posvetijo sodniškemu delu.

V Sloveniji je verjetno najbolj znana sodba avstrijskega sodstva povezana z zadevo Patria. Zbrani dokazi so v Avstriji pripeljali do obsodbe, v Sloveniji pa ne. Kako si to razlagate?

Zelo moram biti previden pri posploševanju v tem primeru. Ne poznam dejstev primera, zato se bom vzdržal komentarja.

Žal v zadnjih letih prebiramo vse več poročil o nazadovanju pravne države v Evropi, pa ne govorimo samo o Poljski ali Madžarski. Vas to skrbi?

Glede prihodnjih trendov na tem področju sem optimist. Vemo, da je bila na Poljskem izvoljena nova vlada, ki spreminja precej stvari in odpravlja pravosodne reforme prejšnje vlade, ki so v Evropi vzbujale veliko zaskrbljenost. Nasploh pa bi rekel, da je situacija v Evropi dobra, saj pravna država še nikoli doslej ni bila tako razširjena in relativno stabilna.

Sodišče EU in Evropsko sodišče za človekove pravice imata čedalje bolj pomembno vlogo v Evropi. Na dolgi rok bosta še dodatno okrepili pravno državo. Nisem pesimist, vendar se moramo vsak dan boriti za pravno državo. Vsaka sodba sodišč, ki se je ne spoštuje, ruši koncept pravne države.

Na Meddržavnem sodišču v Haagu Južna Afrika toži Izrael, ker meni, da judovska država izvaja genocid nad Palestinci v Gazi. Kako kot sodnik gledate na vprašanje genocida, ki ga je pravno sicer zelo težko dokazati?

To je občutljivo pravno vprašanje. Genocid ne vključuje samo namena fizično uničiti določeno raso ali etnično skupino ali del populacije. Ta subjektivni element naklepa v dejanjih izraelske države ni prisoten. Vojaške poteze Izraela so zelo previdne. Palestinski teroristi so napadli Izrael, zato ima ta vso pravico, da se brani. Potem pa pridemo do vprašanja, kje bomo potegnili črto in kako bomo uravnotežili stvari, saj v vojni trpi palestinsko civilno prebivalstvo.

Odločitev Meddržavnega sodišča je bila po mojem mnenju dobro uravnotežena. Ni se izreklo, da Izrael izvaja genocid, ki ga je treba takoj ustaviti. Poudarilo pa je, da je bil Izrael napaden in da se ima pravico braniti, na drugi strani pa da mora biti zelo previden pri izvajanju vojaških akcij, da se čim bolj izogne civilnim žrtvam.