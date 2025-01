Vseprisotnost nadzora je spremenila naše doživljanje sveta

V nadaljevanju preberite:

Francoski filozof in muzikolog Peter Szendy je avtor številnih knjig, v katerih se večinoma – a ne izključno – ukvarja s poslušanjem. Zvok in poslušanje prevprašuje z raznolikih perspektiv; od poslušanja glasbe, ne le klasične, temveč tudi popularne, vse do vohunskega prisluškovanja in nadzora. V zadnjih letih se je začel ukvarjati tudi z vidnim in filmom.

Je profesor filozofije in primerjalne književnosti na univerzi Brown v ZDA ter svetovalec za koncertne programe v pariški filharmoniji. Ljubljano je obiskal v sklopu festivala Indigo, kjer sta o ušesih in poslušanju razpravljala z Mladenom Dolarjem.