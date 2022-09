Za nočno življenje greš na Havaje, a Caravaggia imamo le v Italiji

V nadaljevanju preberite:

Vittorio Sgarbi je italijanski umetnostni kritik in zgodovinar, književnik, politik – trikrat župan treh različnih občin, že deželni svetnik, ministrski funkcionar za kulturne dobrine ter evroparlamentarec, poslanec nepretrgano od leta 1992 –, zbadljiv polemik, vsesmerni oblikovalec javnega mnenja.

V slovenskih medijih se je na račun odtujevanja kulturne dediščine oglasil v prvih letih stoletja o(b) razpravah o vračanju umetniških artefaktov, ki so jih fašisti v letih 1940–41 odvedli iz Istre in v »domovino«. Sproščeno vijuga med subretkami in slačipuncami, politiki in podjetniki, akademiki in intelektualci, v družbah, ki pri sosedih štejejo. Eklektičen, nekorekten, neobvladljiv.