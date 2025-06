Peter Praper: Zakon v pripravi je unikum, slep za sodobne evropske usmeritve

V nadaljevanju preberite:

Prof. dr. Peter Praper, upokojeni redni profesor klinične psihologije in psihoterapevt z več kot 50 leti klinične prakse, se je od posegov v javne diskusije doslej distanciral, a so ga dogajanja v zadnjih tednih in mesecih spodbudila, da je spregovoril o svojem videnju problematike.

Več kot 40 let je bil aktiven v slovenskih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih združenjih. Je avtor štirih monografij in štirih učbenikov s področja psihoterapije in urednik devetih monografij s psihoterapevtskega bienala Bregantovi dnevi, katerega pobudnik je bil pred tridesetimi leti.