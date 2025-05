Tudi v koaliciji težave z zakonom o psihoterapiji

Četudi se je med prvo obravnavo predloga zakona o psihoterapiji že zdelo, da koalicija ne bo poenotena in da bo predlog jutrišnje glasovanje prestal le z opozicijskimi glasovi, se po zadnjih usklajevanjih nakazuje, da ga bodo podprli tudi v SD in Levici – ali ga bodo vsi, pa še ni jasno, saj imata resne pomisleke po naših informacijah poslanec SD Damijan Zrim in vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.

Kot je mogoče razumeti, je v koaliciji vendarle prevladal konsenz, da je ureditev področja preveč pomembna, da bi nasprotovali predlogu ministrstva za zdravje. Predlog bo torej najverjetneje dobil dovolj glasov za to, da nadaljuje zakonodajno pot, a bo v drugi obravnavi, je slišati iz vseh koalicijskih poslanskih skupin, deležen korenitih amandmajev. »V razpravi bomo konstruktivni, a kritični, z željo, da zakonsko materijo nadgradimo,« je Lucija Tacer v imenu Gibanja Svoboda napovedala aktivno sodelovanje pri izboljšavah v poznejših fazah. Po besedah Bojane Muršič (SD) imajo številne dileme, zaradi katerih »bo glasovanje o primernosti tega zakona za nadaljnjo obravnavo ena najtežjih odločitev tega sklica državnega zbora«. »Izjemno nas skrbi retorika, razširjena tudi v javnosti, da bomo zgolj s pošiljanjem otrok na terapijo rešili pomen njihovega duševnega zdravja in se razbremenili odgovornosti kot politiki, kot starši in kot državljani,« je opozorila. Milan Jakopovič je napovedal, da bodo v prihodnjih korakih v Levici predlog še dodatno tehtali, in sicer v sodelovanju s stroko in drugimi akterji na področju duševnega zdravja.

Neuradno se zavzemajo za več popravkov, tudi glede umestitve psihoterapije v zdravstveno dejavnost, glede pogojev za pridobitev licence psihoterapevta in sestave novoustanovljene zbornice. Glavnino bi po njihovem mnenju v zbornici morala predstavljati stroka, ki je že zdaj v zdravstvu.

Medtem ko so poslanci NSi napovedali, da predlog že zdaj podpirajo, so do njega kritični tudi v SDS in poslanci Demokratov. Karmen Furman (SDS) se zdi nedopustno, da ministrstvo pripravi zakon brez sodelovanja strokovnih združenj in brez poskusa pridobitve soglasja deležnikov, Eva Irgl (Demokrati) pa je izpostavila opozorilo medicinske stroke, da bi bilo psihoterapijo smiselno umestiti v kateri drug resor in ne v zdravstvo, pa tudi to, da predlog ni dovolj vsebinsko utemeljen.