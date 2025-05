Kaj bi Golob ob hvali reforme odgovoril bolniku, ki čaka na operacijo čez 11 let

V nadaljevanju preberite:

Reforma kot beseda sama nič ne pomeni, reforma so obrazi, je Robert Golob poudaril ob današnjem naštevanju vladnih reform. Prvo med njimi, zdravstveno, je opisal z besedami, da se je v ljubljanskem kliničnem centru prepričal, kako so, ker imamo močno javno zdravstvo, najzahtevnejše operacije, kot je transplantacija srca, dostopne vsakomur v Sloveniji.

Na novinarsko vprašanje, kako bi ob hvali, da je vlada uredila zdravstvo in da se čakalne dobe skrajšujejo, odgovoril bolniku, ki je z napotnico dobil datum za operacijo čez 11 let, se je odzval, da je za reševanje tako temeljnih izzivov v zdravstvu, kot so čakalne dobe, najprej treba vzpostaviti zdrav temelj, to pa je, da se natančno ve, kaj je javno in dostopno vsakomur ter kaj je zasebno in si lahko privoščijo samo tisti, ki imajo denar. »To je bila naša prioriteta in ta je izpolnjena. Brez te razmejitve noben ukrep ni deloval,« je dejal Golob. Bo pa na rezultate, po njegovih besedah, treba počakati.