Zaspimo s strahom, da bo, ko se bomo zbudili, umrl še en protestnik

Moralna policija je ženske desetletja vsak dan nadlegovala, jih zapirala, če so menili, da imajo neprimerno pokrite lase ali nosijo preveč barvita oblačila. Ženske so se temu vseskozi upirale. Transformacija je bila očitna – fotografije iz 80. let jasno kažejo, da so morale biti ženske vseskozi v črnih, ohlapnih oblačilih. Skozi leta so z malimi dejanji upora premikale meje. Toda skrajna meja za oblast je bila vedno ruta, s katero so morale imeti ženske v javnosti dosledno pokrite lase.

Ženskam so morda dovolili nositi krajše rokave, uporabo laka za nohte, ampak lasje so morali biti pokriti. Od leta 2018 so postale kampanje proti nošenju rute bolj koordinirane. Najprej so se uprle posameznice, ki so z ruto na kolih mahale kot z zastavo. Potem so ob sredah protestirale z belo ruto. Kasneje so brez rute začele voziti avtomobile. Oblasti so jih kaznovale z visokimi denarnimi kaznimi.