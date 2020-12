Zbledeli sijaj zlatega fiskalnega pravila

V članku preberite:

Javne finance niso ravno tema, ki bi se večini ljudi zdela posebej zanimiva kot sobotno branje. Fiskalna pravila, ki so z javnimi financami usodno povezana, ker jih omejujejo, so zaradi kompleksnosti, matematičnosti in finančne latovščine, ki jih spremlja, še manj verjeten kandidat, da bi pritegnil pozornost nefinančnih bralcev. In vendar obstoj in vsebina fiskalnih pravil vplivata na življenje prav vsakega od nas.