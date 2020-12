Zdravstvena kriza je razgalila vse probleme

V članku preberite:

Ko sem se junija 2019 pridružil ekipi resnično čudovitih sodelavcev v Zdravstvenem domu Ajdovščina, me je pogled na kadrovske podatke, starost zaposlenih, posebej zdravnikov, in izjemno obremenjenost ekip dobesedno šokiral. Ko sem spremljal delo in pripadnost sodelavcev, sem trdno sklenil narediti vse, da bomo stanje korak za korakom izboljšali.