Zelene prihodnosti z milijonom električnih avtomobilov ni

Avto-moto zveza Slovenije, največja nevladna organizacija na področju mobilnosti in nacionalne športne zveze za motošport in karting pri nas, je pred mesecem dni dobila novega predsednika. Andrej Brglez je s programom, ki temelji na tem, kaj bo jutri, prepričal večino zastopnikov. Korenine organizacije, katere vodenje je prevzel, segajo v začetek 20. stoletja, ko je 19 voznikov ustanovilo avtomobilski klub.

Seznam dejavnosti na področju mobilnosti je pri Andreju Brglezu res dolg. Dvainpetdesetletni sociolog, publicist, raziskovalec in razvojnik vsebin trajnostne mobilnosti je pobudnik številnih preventivnih akcij za motoriste in voznike osebnih vozil ter avtor različnih prometnovarnostnih in okoljskih publikacij. Več let je tudi že inštruktor varne vožnje, že skoraj tri desetletja pa testni voznik osebnih vozil in motociklov. Lahko bi rekli, da področje pozna v drobovje.

Pri elektrifikaciji vozil ga ne prevzema takšna evforija, kot jo je sicer zaznati. Opozarja, da je treba prej na zeleno spraviti proizvodnjo električne energije. Za mobilnost pa pravi, da bo v supervolilnem letu nova mantra politikov. A ga skrbi, da bo to le plehko nabiranje političnih točk, brez prave vsebine in vizije.