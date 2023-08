Zeleni revolucionar je odšel iz Bruslja

V nadaljevanju preberite:

»Nič od tega, kar smo predstavili, ne bo lahko. Bo krvavo težko,« je zatrjeval Frans Timmermans, ko so julija leta 2021 postavili na mizo veliki podnebni načrt EU Pripravljeni na 55. Z njim naj bi preobrazili gospodarstvo in družbo, da bi dosegli ambiciozne cilje pri zmanjšanju izpustov CO 2 . Potekala naj bi industrijska revolucija. Nizozemec Timmermans je bil kot izvršni podpredsednik evropske komisije za zeleni načrt za krmilom tega projekta. Kaj se bo zgodilo po njegovem odhodu?