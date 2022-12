Zgodovina, pisana skozi ženske oči, je drugačna zgodovina

Če je kdo res zanimiv sogovornik za božični intervju, je to gotovo pater Branko Cestnik; navsezadnje oba njegova zgodovinska romana, Sonce Petovione, ki je bil leta 2020 med kresnikovimi finalisti, in Šesti pečat (Mohorjeva družba 2022) govorita prav o obdobju zgodnjega krščanstva, ki se je oblikovalo na Ptuju, prav tam, kot izvemo v Šestem pečatu, naj bi se med prvimi začeli dogovarjati o datumu praznovanja Jezusovega rojstva.

Najprej sva se dogovarjala za pogovor v župnišču na Frankolovem, kjer je duhovnik več kot dvajset let, nato sva se – zaradi njegovih številnih obveznosti v adventnem času pa tudi krožečih virusov – dogovorila za telefonski pogovor. Poklicala sem ga ravno, ko je prišel iz spovednice. Spovedovanje je tudi eden od ritualov tega posebnega adventnega časa, kot je dejal.

Ko si predstavljam, da poslušate spovedi drugih, jih odvezujete za »grehe«, koliko zgodb je v vas, ki jih ne morete, ne smete izpovedati? Kje se skladiščijo? Je pisanje tudi način, kako ob vseh teh zgodbah izpovedati svojo?

Večina spovedi poteka po običajnih vzorcih, so pa kakšne spovedi, ki so posebne, globoke, kakšne tudi šokantne. O kakšni spovedi razmišljaš še leta potem. Načeloma pa velja, da ko izstopiš iz spovednice, tam pustiš, kar si slišal. Iz spovedi tudi ne delam terapije, coachinga ali nekakšnega zaupnega klepeta. Prvenstveno gre za ritual, zakrament. Ritual, ki je kratek, a močan.

Kaj za vas, duhovnika, pomeni praznik božiča, sploh ker se v vašem novem romanu Šesti pečat ukvarjate prav z zgodnjim krščanstvom, natančneje s trenutkom, ko se je pravzaprav odločilo, kdaj naj bi se praznoval dan Jezusovega rojstva?

Duhovniki smo v adventnem času zelo aktivni: spovedujemo, urejamo to in ono za dober praznik, zaključujemo administracijo. Sam božič in božični čas pa sta bolj mirna. Res je, da je zame božič dodatno vznemirljiv, saj sem v zadnjih letih veliko bral in pisal o genezi božičnega praznovanja.

Najbolj vznemirljivo vprašanje je, zakaj se božič praznuje prav okrog zimskega solsticija, ki so ga kot rojstvo luči praznovale tudi mnoge starodavne religije. Drugo zanimivo vprašanje pa je o lokaciji in času, ko se je začelo praznovati Jezusovo rojstvo. Po podatkih, ki jih imamo, bi lahko božič med prvimi praznovali v antični Panoniji oziroma v rimski Petovioni.

V romanu je prizor, v katerem ptujske krščanske starešine razpravljajo o tem, ali je primerno, da praznujemo Jezusovo rojstvo na petindvajseti dan v mesecu decembru. Datum, ko naj bi se rodil Jezus, je bil torej naknadni dogovor?

V romanu Šesti pečat sem opisal fiktivno ptujsko sinodo leta 299. Raziskoval sem, katera vprašanja so žulila zgodnje evropske kristjane, nakar sem jih romaneskno obdelal. Eno tako vprašanje je glede Dioklecijanove administrativne reforme tistega časa, drugo je recimo o de cultu feminarum – o tem, kako naj se ličijo in oblačijo bogoljubne ženske …

Pri razpravi o božiču sem gradil na tezi, da so kristjani božič začeli praznovati relativno pozno, se pravi okrog leta 350, ravno zato, ker je bil čas zimskega solsticija takrat že »rezerviran«, tako od starih keltskih običajev kot od novih kultov, kakršen je bil na Ptuju mitraizem. Drugače pa je verjetno bil prvi datum, ki so se ga spominjali kristjani, 25. marec, dan spočetja. 25. december kakopak dobimo, ko 25. marcu dodamo devet mesecev.

Teolog in filozof Branko Cestnik: Vedno so obstajale oblike posvečenega devištva. Spolna vzdržnost je vedno obstajala, ni pa bila zapovedana, niti za škofe ne. Še za časa Dioklecijana imamo kakšnega škofa mučenca, ki je bil poročen.

Stranka Contra v romanu, ki je proti praznovanju božiča, opozori zbrane, da v Egiptu pogani v istem času praznujejo rojstvo sončnega božanstva, ki ga rodi devica Kore. »Bomo Jezusovo mater Marijo primerjali s Kore, z Izido, z Artemido? Nikakor! Deviška mati Marija si ne zasluži takega ponižanja.«

Šele ko so kristjani postali večina v Rimskem cesarstvu, so postali tudi glavni upravitelji simbolike zimskega solsticija in datuma 25. december.

V svoje božično praznovanje so seveda sprejeli tudi kakšen poganski ritual, možno, da tudi polnočnico, kakršno so praznovali pogani v Egiptu. Zdaj namreč ni bilo nevarno, da kdo Jezusa zamenja za sončno božanstvo, Marijo pa za Izido ali Artemido. Kristjani so zelo pazili, da ne bi bilo preveč podobnosti med antičnimi božanstvi na eni strani ter Jezusom in Marijo na drugi. Že zato, ker sta bila Jezus in Marija zgodovinski osebnosti in ne mitološki substanci.

Ampak kaj pomeni za verujočega človeka, sploh za izobraženega duhovnika, to, da se zavedaš, da je lik, recimo Marije, nekakšna »kompilacija« različnih predhodnih »poganskih« boginj?

Obstaja star interpretacijski ključ, ki mu pravimo poganska prerokba. Po njem različne religije in kulti kakor skozi meglo napovedujejo Kristusovo učlovečenje. Če povem drugače: mitični Artemida in Izida nekako napovedujeta resnično Marijo.

Zakaj ste se poglobili prav v ta čas prihoda krščanstva na Ptuju, sem vas vprašala že ob izidu vašega prvega romana Sonce Petovione. Zakaj tako malo vemo o tem, kakšno posebno središče krščanstva je bil Ptuj, Petoviona?

Po eni strani imamo v tistem času v tem delu sveta večja krščanska središča od Ptuja, to sta Oglej in Sremska Mitrovica, po drugi pa je možno, da je ptujsko krščanstvo bilo malo posebno. Spisi Viktorina Ptujskega nam razkrivajo neko bolj arhaično krščanstvo, krščanstvo bolj za 2. kot za 3. stoletje. Poleg tega je Viktorin zagovarjal milenarizem, kar je kmalu postalo heretično.

Milenarizem?

Ja. Nauk, da bo Kristus vladal zemlji tisoč let, preden bo konec sveta. Milenarizem je vera v tudi političen raj na zemlji. Ne vemo, ampak morda so oglejski in sremski kristjani ptujske gledali malo postrani prav zaradi milenarizma. Viktorina je Cerkev kasneje tako ali tako cenzurirala. Njegovi spisi so izginjali. Zanimivo, najdlje so se ohranili na skrajnem zahodu Rimskega cesarstva, v Britaniji.

Zakaj so ga cenzurirali?

Ker je Cerkev kasneje milenarizem obsodila. Za časa Viktorina je marsikdo zagovarjal idejo tisočletnega krščanskega kraljestva in Viktorin ni posebej izstopal. Postuhumno pa je vendarle postal malo krivoverski.

Branko

Cestnik Otroštvo je preživel na Hajdini pri Ptuju, leta 1986 je vstopil v misijonarski red klaretincev, ki ga je poslal na študij v Rim in pozneje v noviciat v Madrid. Na gregorijanski univerzi se je poglabljal tudi v vprašanja teologije lepote in umetnosti. Na Salezijanski univerzi je diplomiral, pozneje pa tudi magistriral s temo Iskanje Boga v gledališču Eugena Ionesca. Leta 1995 je bil posvečen v duhovnika. Služboval je kot študentski duhovnik v Mariboru, nato kot župnik na Frankolovem. Uveljavil se je kot komentator in kolumnist v katoliških in drugih medijih. Je urednik revije Cerkev danes, redni kolumnist pri tedniku Družina in komentator na Radiu Ognjišče. Leta 2016 je pri celovški Mohorjevi izdal knjigo Manj, boljše, tišje; leta 2019 je pri isti založbi izšel njegov prvenec, zgodovinski roman Sonce Petovione, ki je bil med finalisti za Delovega kresnika, letos je izšel Šesti pečat, zgodovinski roman o preganjanju kristjanov na antičnem Ptuju v času Dioklecijanovega poskusa izbrisa krščanstva v rimskem imperiju. Novembra je Celjska Mohorjeva družba izdala še njegov tretji roman z naslovom Pogovori z Njo, v katerem se loteva usode Slovenca z Dravskega polja, ki so ga prisilno mobilizirali v nemško vojsko.

Vaš novi roman Šesti pečat se posveča tudi notranjim razkolom v zgodnjem krščanstvu. Ko to beremo, kar boli misel, kako hitro ljudje lahko umažemo vsako človekoljubno idejo.

Ptujsko krščanstvo je bilo krščanstvo v izgradnji. V 3. stoletju je bilo na Ptuju dovolj veliko število kristjanov, da so nastale razne skupine in usmeritve. Verjetno je prihajalo do napetosti med njimi. V mojem romanu srečamo uglednega intelektualca Eksuperata, ki se frontalno zoperstavi škofu Viktorinu glede doktrine. No, velik razkol je ptujsko krščanstvo zaobjel v 4. stoletju: razpadlo je na katoliški in arijanski del.

Arijanski?

Teolog Arij je učil, da je Oče Sina ustvaril. S tem je že odpravljal nauk o Sveti trojici in se vračal v starozavezni monoteizem. Arijansko krščanstvo je bilo v Panoniji zelo močno tudi zaradi fizične navzočnosti Arija v teh krajih, pa tudi zaradi Gotov, ki so se spreobrnili v arijansko obliko krščanstva.

Kako ste si sami med študijem gradiva in arhivov razložili podobnosti med številnimi verstvi? Ne nazadnje v romanu Sonce Petovione celo rimski vojaški veteran in »sončev sel« kulta Mitre, Prob, sprašuje kristjana Heliodorja, v čem je razlika med njima: »Sorodni smo si. Sveti kruh in sveto kri oboji uživamo, Očetu luči se oboji približujemo, sožitje med ljudmi različnih narodov in barv kože oboji učimo.«

Kot sem dejal: kristjani so morali braniti zgodovinskost oseb in dogodkov.

Prvi evangelist, ki je pisal o Jezusu, je pisal o njegovi smrti, kot danes pišemo časopisno kroniko. To ni mitološka pripoved. Drugače je z antičnimi kulti. Mitraisti in podobni nimajo zgodovinskih oseb in dogodkov, temveč mitološke, kozmične in arhetipske. V ozračju talilnega lonca religij, kar je Rimsko cesarstvo bilo, bi lahko tudi Jezus in Marija bila kaj hitro razumljena kot arhetipa, Jezusova smrt in vstajenje pa kot kozmološki mit. Kristjani so se v teh razmerah bojevali za resnico o učlovečenju Logosa, zato so odstopali od drugih in bili nekakšna kontrakultura. Zadeva je danes podobna: v norišnici veselega decembra in konzumističnega Božička, ki je zamenjal Jezusa v jaslih, se kristjani spet borimo za resnico o učlovečenju Logosa.

Pater Branko Cestnik, pisatelj: Na svetovnem prvenstvu v Katarju so Messija okronali za nogometnega boga ... Križani človek pa je zguba, z njim se nihče ne ukvarja, kaj šele, da bi ga imeli za boga. V okviru svetovnega prvenstva v Katarju se tudi ni preveč ukvarjalo s tistimi delavci, ki so umrli, ko so gradili stadione.

Zanimivo se mi zdi, da nekdo od rimskih veteranov v knjigi Sonce Petovione predlaga, da bi morali kristjani, da jih ne bi tako preganjali, omiliti pripovedi o križanem bogu, saj »križani bog ne more postati del rimskega panteona«.

Na svetovnem prvenstvu v Katarju so Messija okronali za nogometnega boga. Tu je tipično: bog je mogočen, popoln, zmagovalen. Tako so bogove razumeli tudi klasični pogani. Križani človek pa je zguba, z njim se nihče ne ukvarja, kaj šele, da bi ga imeli za boga. V okviru svetovnega prvenstva v Katarju se tudi ni preveč ukvarjalo s tistimi delavci, ki so umrli, ko so gradili stadione. Vidite, krščanstvo pa to logiko obrne: tisti z roba, križani, tisti so nosilci božjega. V biblični govorici temu paradoksu pravimo pohujšanje križa.

Kritiki posebej izpostavljajo, kako – in to v obeh romanih pa tudi v vaši večernici Pogovori z Njo – poudarjate vlogo, moč in sposobnost žensk. Vaši ženski liki, kot so Lucida, Serena in Karita, tudi Severina, imajo v Šestem pečatu posebno vlogo, so samosvoji, iniciativni, razmišljujoči ...

Lucida, Serena in Karita so v romanu tri sestre iz višjega meščanskega sloja iz Petovione, a njihovi liki se naslanjajo na resnične tri sestre iz Soluna. Imena Solunčank so bila Hijona, Irena in Agapa. V času Dioklecijanovega preganjanja so se skrivale po makedonskih hribih, na skrbi pa so imele tudi krščanske knjige. Tudi moje tri sestre se skrivajo po hribih in varujejo krščansko knjižnico. Vanje sem vstavil ženske ideale, kakršne srečujemo tako v tradicionalni kot v sodobni družbi, vključno z idealom upora normam. Mimogrede, ženska imena Lucida, kar pomeni svetla, Serena – mirna in Karita – ljubeča so vsa izpričano uporabljena na antičnem Ptuju. Ime Karita je bilo na Ptuju zapisano s K, kar je redkost. Gre za lepa rimska imena, ki bi jih lahko deklicam dajali tudi danes.

V romanu Šesti pečat vaše sestre izzivajo »dogmo«, ali je »ženska brez moškega res nič«, in postavijo nasprotno vprašanje, »če bi bil tudi moški v svetu brez žensk – nič«? »Nič kot nič. Noben se niti rodil ne bi,« odgovarja svoji sestri Lucida.

Ja, ženske v romanu imenujem tudi »druga stran sveta«. Zgodovina, pisana skozi ženske oči, je drugačna zgodovina. Moramo vedeti, da je bila rimska antična družba izrazito patriarhalna, precej bolj patriarhalna od sosednjih »barbarskih« družb. V nerimskih družbah se pojavijo kakšne kraljice tipa Kleopatra, v rimski družbi pa ne.

V romanu izvemo, da je imela petovionska Cerkev kar nekaj devic, ki so se zaobljubile Bogu. So bili takrat to nekakšni zametki redovništva?

Ja, v romanu tematiziram počasen nastanek ženskega redovništva, se pravi ženskih samostanov. Eden izmed razlogov, da so ženski samostani nastali šele ob koncu Rimskega cesarstva, je namreč bil patriarhalno praven. Rimska mentaliteta si ni mogla predstavljati, da skupina žensk lahko živi ločeno in nenadzirano od moških. Idejo o ženskem samostanu je razumela kot neprimerno, saj bi ženske s tem ustvarile nekakšno žensko republiko.

Prizori mučenja kristjanov in kristjank v romanu so pretresljivi in naturalistično opisani … Kako težko vam je bilo to pisati?

Zelo težko. Ko je denimo prišlo na vrsto pisanje o mučeništvu Viktorina Ptujskega, sem bil za štirinajst dni dobesedno nesposoben snovanja. Ni šlo, dokler nisem zgodbe predelal globoko v sebi ... Rekel bi celo, dokler nisem dobil dovoljenja iz nebes (nasmešek). O Viktorinu namreč ni nobenih podatkov, kako je bil ujet, sojen in ubit. Vso zgodbo sem moral izdelati sam.

Moral sem tudi tehtati, koliko nasilja naj opišem. Po eni strani sem prebral knjigo Palestinski mučenci Evzebija Cezarejskega, kjer so opisani zelo kruti, deloma genocidni prizori ubijanja kristjanov zlasti v letih 305 in 306. Po drugi strani pa sem se moral držati dejstva, da v Panoniji ni bilo zelo krvavega in množičnega preganjanja. V Panoniji in okolici je bila pri usmrtitvah kristjanov praviloma prisotna voda: ali usmrtitev z utopitvijo ali obglavljenje in metanje trupel v vodo.

Izjemno je napisan prizor, ko Serena največjemu krvniku in borcu proti krščanstvu, evnuhu Klavdiju, pove, kako se je zgodila njegova posvetitev v »svetega evnuha«. Pa tudi pretresljiv prizor kastracije na zvezdnem kamnu ... Kje ste dobili informacije za tako veristične opise kultov?

Nekaj podatkov imamo v religioloških leksikonih, nekaj v posebnih člankih. Toda evnuh Klavdij in njegova religija sta moja kreacija. V njega sem dal novoplatonizem, okultizem, preroštvo, predrimska verovanja, obsedenost z rešitvijo duše in doseganjem nesmrtnosti, ščepec stoicizma, ščepec sovraštva do telesnega sveta, iskanje ekstaze, kastracijo kot pot do razsvetljenja. Klavdij je nekak koncentrat stanja poganske duhovnosti pred njenim zlomom, ki se je zgodil v 4. stoletju. Ker je Klavdij najbolj moja kreacija, je meni najljubši lik v romanu.

Zanimivo, da to pravite. Zdi se namreč, da so prav ženske v vaših romanih izpisane zelo občutljivo, celo feministično. Če je Flaubert rekel, »Madame Bovary sem jaz«, za katerega od ženskih likov bi to lahko rekli vi?

Ne vem. Morda Tiana, mlada trgovka s svilo iz romana Sonce Petovione.

Zakaj?

Zelo se napreza, v službi, doma, v duhovnosti. Je malo pregorela in se včasih sama sebi smili (nasmeh) … Nehote prebija nekatere družbene in cerkvene norme. Zaljubi se v svojega sužnja, hkrati se daruje za vse. Upira se in se pokorava.

Branko Cestnik: V mladosti sem bil zmes treh kultur: podeželsko-katoliške, socialistične in rokerskega uporništva ... Enkrat me je milica ustavila in pregledala, ali morda ne preprodajam droge po Ptuju, eno noč sem preživel v policijskem bunkerju za Bežigradom, s pendrekom so prišli nadme.

»Predlagam iztrebljenje. Vsakemu kristjanu dati možnost, da daruje bogovom. Če tega ne stori, naj zgori v ognju ...« v romanu reče podcesar Galerij cesarju Dioklecijanu. Nevarnost krščanstva naj bi rimski oblastniki videli predvsem v ideji, obljubi »nesmrtnosti za vse, tudi za barbare in sužnje«. Kaj mislite vi, zakaj se je prav krščanstvo tako razširilo in postalo prevladujoča religija Zahoda?

Krščanstvo je enostavno napredovalo. Dioklecijan, ki ga sicer štejemo za enega boljših rimskih cesarjev, je preračunal, da bo Rimsko cesarstvo prej ali slej postalo krščansko. Celo njegova žena Priska in njegova hči Valerija sta gojili simpatije do krščanstva. Bil je v dilemi: liberalno dopustiti, da se zgodi, kar se mora zgoditi, ali represivno ukrepati. Po resnih posvetovanjih se je leta 303 odločil za velikopotezno represijo. Čeprav je sprva Dioklecijanova represija beležila neki navidezen uspeh, moj roman se zaključi z uspešnim zatrtjem krščanstva na Ptuju, na koncu ni dala sadov. Zdi se, da je Dioklecijanova represija celo pospešila nastop krščanske dobe.

Kot duhovnik bom k temu rekel, da država pač ni mogla zatreti resnice o Logosu; kot humanist bom rekel, da je antično krščanstvo ponujalo razumnost, solidarnost in državotvornost, kot jih kaj drugega takrat ni ponujalo.

Tudi tematika migracij v obeh romanih je danes še posebej aktualna. Usode vaših glavnih junakov pričajo, da so se lahko rimski državljani prosto premikali po rimskem imperiju, prihodi v nova mesta pa tudi drugim beguncem niso delali velikih težav ...

Rimsko cesarstvo je bilo veliko in inteligentno, držalo se je pravil in zakonov, potovanja so bila varna. Bilo je naklonjeno svojim državljanom, čeprav je seveda še vzdrževalo suženjstvo. V Soncu Petovione se v bistvu poklanjam Rimskemu cesarstvu in namigujem, da je prav zaradi svojega reda in prava bilo izbrano kot zibelka krščanstva.

Kako si kot verujoči človek razlagate podobnosti med verstvi? V obeh romanih beremo, kako so na Ptuju relativno v sožitju živeli pripadniki različnih religij in kultov …

Tudi pričevanja iz časov preganjanja govorijo, da so včasih poganski prijatelji in sosedje pomagali kristjanom, da bi ti ušli preganjanju. V mojem romanu to nazorno tematiziram, ko nekateri mitraisti in Izidina svečenica Hatora zarotniško pomagajo kristjanom. Naravno stanje sosedov in someščanov je, da sodelujejo in se spoštujejo, zlasti v mestih. Sodelovanje različnih in za vse odprta trgovina sta tipična za mesta, zato ni čudno, da je bilo zgodnje krščanstvo izrazito urbani pojav.

V romanu Šesti pečat je prizor, ko eno od vaših junakinj, Sereno, ki se je zaobljubila devištvu in vzdržnosti, krščanski dostojanstveniki zaslišujejo, zakaj si je dala na glavo venček v obredu boginje Izide … Kot da v tem poskusu obtožiti mlado, lepo, posebno dekle, jo omejiti, zaznamo zametke inkvizicije, ki se je razmahnila čez tisoč let.

Kristjani so se vedno oklepali svoje identitete in pravovernosti. Bili so manjšina in zelo so pazili, da jih ne bi okužilo kaj poganskega. Tudi taka malenkost, kot je venec na glavi, saj so takrat venci imeli religiozni pomen. Enako so religiozni pomen imele konjske in gladiatorske igre. Kristjani se zato teh dogodkov niso udeleževali. Vsaka manjšinska skupnost ima pravico in dolžnost, da zaščiti svojo identiteto. To je lahko bilo za koga, ki je imel poganske prijatelje, tudi neprijetno, saj je s poganskimi prijatelji nehote prišel v stik s pogansko religijo.

Sami ste v oddaji Od blizu na nacionalni televiziji rekli, da ena najlepših marijanskih molitev izhaja prav iz molitev staroegipčanski boginji Izidi ...

Da. Za prastaro marijansko molitev Pod tvoje varstvo pribežimo obstaja domneva, da gre za predelano molitev na čast Izidi. Izidin kult je pač bil bolj čustven in mističen od kakšnih državnih kultov. Bilo je obdobje, ko je Rim Izidin kult preganjal.

Usode vaših junakov povezuje Viktorin Ptujski, ki velja za prvega latinskega razlagalca Svetega pisma in celo prvega pisatelja z današnjega slovenskega ozemlja. Zakaj tega v Sloveniji bolj ne izpostavimo? Tako kot ne izpostavimo dovolj, da je recimo Hajdina pri Ptuju rojstni kraj Parsivalovega deda?

Mislim, da je problem tudi v pomanjkanju ohranjene antične arhitekture. Imamo ohranjene zgodbe, tudi Viktorinove spise, nimamo pa kakšnega impozantnega templja ali arene. Tujcu lahko razlagaš, da je na nekem griču stalo čudovito antično mesto. On posluša, kima, gleda, a vidi le banalen zelen grič. Z arhitekturo bi se naše antične zgodbe bolje prijele.

Zakaj skoraj z vsakim romanom vstopa v pretekli čas, sem vprašala že Draga Jančarja in je takrat odgovoril, da se mu v resnici zdi najbolj vznemirljiv prav ta čas zdaj. In vam? Tudi z novim, tretjim delom trilogije vstopate v tisti vznemirljivi čas rojstva krščanstva?

Časi se menjajo, vprašanja so ista. Vedno ko pišeš o starih časih, pišeš tudi o sedanjosti. V načrtu imam naslednji del te moje panonske trilogije. V Šestem pečatu živimo čas od svobode do zatiranja, v naslednjem romanu pa bomo živeli čas od zatiranja do svobode. Ni lahko. Za tretji del ne najdem lokalne zgodovinske osebe, na katero bi se lahko oprl, kot sem se v Šestem pečatu oprl na Viktorina Ptujskega.

Teolog in filozof Branko Cestnik: Priznam, te dni sem zmeden tako kot vsi. Najhuje je, ko me zaobjame malodušje in občutek nemoči. Zato me je toliko bolj pozitivno nagovorilo, ko so v četrtek naši škofje podali dokaj jasno in strogo izjavo glede afere Rupnik.

In prav v tem času, v katerem smo, je najbolj poudarjen eskapizem, pobeg v vse mogoče sfere, še najmanj žal v literaturo.

Triumf kapitala na eni strani in novih političnih fanatizmov na drugi je triumf nemisli. Žal. Ljudje izgubljajo sladko navado razmišljanja.

Vsakič znova vas moram vprašati – kako to, da ste na salezijanski univerzi magistrirali prav s temo Iskanje Boga v gledališču Eugèna Ionesca?

Ne bi si drznil takega magisterija, če ne bi Ionesco v nekem intervjuju sam rekel, da je predvsem iskalec Boga in da se to vidi že v Plešasti pevki. Ionesca sem razvozlal s pomočjo krščanske mistike in prvin zen budizma, se pravi, spusta v nič. In spet si ne bi drznil, če ne bi on sam tako nakazal.

To, kar za zdaj vidimo, je hrupen padec še včeraj sijoče zvezde. Pater Rupnik je nekakšen cerkveni oče sedanjega časa, pojem ekumenske krščanske umetnosti ... Priznam, te dni sem zmeden tako kot vsi. Najhuje je, ko me zaobjameta malodušje in občutek nemoči.

Do česa ste torej prišli? Bog in Umetnost? Ionesco in Bog? Še vedno ljubite gledališče?

Nekaj časa sem pisal gledališke kritike za Družino. Potem sem postal podeželski župnik in me je v mesto vse manj vleklo. Mi je pa študij Ionesca odprl oči za avantgardno umetnost in duhovno komponento v njej.

Kaj vse je dovoljeno v imenu umetnosti? Bello da morire?

Jaz na tem mestu ne špekuliram. Umetnost ni gnoza, neka kobajagi višja oblika zavesti, in ni politični aktivizem, kar je trenutno v modi. Sem klasik, bolj pri Aristotelu kot pri Platonu. Zame se lepo veže na dobro in resnično. Torej ne samo bello da morire.

Na primer? Kaj vas nagovori? Kaj vas gane?

Trenutno berem Gogolja. Gane me, čudim se, da je nekdo v daljni Ukrajini in Rusiji leta 1830 svobodno in spretno pisal zgodbe, kakršne bi lahko pisali sodobniki. Gane me vsakič, ko avtor iz povprečnega kmeta naredi literarnega junaka.

Prav v tem adventnem času tuji in domači mediji povzemajo obtožbe proti patru Marku Ivanu Rupniku. V četrtek je na tiskovni konferenci novomeški škof Andrej Saje v imenu vseh slovenskih škofov poudaril, da »potem ko so jezuitski predstojniki v Rimu potrdili verodostojnost dejstev, obsojamo vsa Rupnikova čustvena, spolna, duhovna nasilna dejanja ter hudo zlorabo zakramenta sprave«. Kakšen je vaš komentar?

Smo sredi viharja in še nimamo vseh informacij. A to, kar za zdaj vidimo, je hrupen padec še včeraj sijoče zvezde. Pater Rupnik je nekakšen cerkveni oče sedanjega časa, pojem ekumenske krščanske umetnosti. Sam sem živel v Rimu osem let in bil v rednih stikih z jezuiti, kdaj tudi s sestrami iz skupnosti Loyola. Nekatere so bile moje sošolke. Poslušal sem Rupnikova predavanja na univerzi in pri njem opravil en izpit. Vendar me njegov krog ni posebej pritegnil. Kot zanimivost: dve leti sem živel dobrih sto metrov od Rupnikovega Centra Aletti, mimo centra sem hodil na univerzo, pa vendar nisem nikoli vstopil vanj.

Se je pa takrat po Rimu govorilo, kako grdo so se razšli Rupnik in večina sester iz skupnosti Loyola. Govorilo se je tudi, da se poskuša doseči sprava med njimi in da je v proces pobotanja vključen nadškof Šuštar. Zakaj točno pa so se Rupnik in njegove sestre sprli in razšli, meni in večini Slovencev v Rimu ni bilo dano vedeti.

Priznam, te dni sem zmeden tako kot vsi. Najhuje je, ko me zaobjame malodušje in občutek nemoči. Zato me je toliko bolj pozitivno nagovorilo, ko so v četrtek naši škofje podali dokaj jasno in strogo izjavo glede afere Rupnik.

Kar se tiče obtožbe zlorabe zakramenta sprave, je Vatikan Rupnika obsodil in kaznoval že po pritožbi leta 2019, ker je leta 2015 dal odvezo ženski, ki je z njim imela spolne odnose, kar velja za eno najhujših kaznivih dejanj v cerkvenem kanonskem pravu in ima za posledico avtomatično izobčenje duhovnika. Se je to izobčenje iz cerkve dejansko zgodilo?

V kanonskem pravu so kazni, ki se zgodijo skupaj s prekrškom, se pravi, da ni potrebno, da kazen izreče sodna oblast. Temu mehanizmu pravimo latae sententiae. Dandanšnji bi rekli, da gre za avtomatske kazni. Ko recimo neki škof brez papeževe privolitve posveti nekega duhovnika v škofa, sta oba, posvečujoči in posvečeni škof, latae sententiae izobčena iz Cerkve. Primer, ki se tiče Rupnika, se veže na spolnost. Če duhovnik svojega spolnega partnerja pri spovedi odveže spolnega greha, ki sta ga on in partner skupaj storila, je latae sententiae, se pravi, avtomatsko izobčen. Vendar se po priznanju, kesanju in pokori tak duhovnik lahko vrne v Cerkev. Kar je bil Rupnikov primer. Ni pa povsem jasno, katera cerkvena avtoriteta je takrat preklicala Rupnikovo izobčenje.

Kazen za tovrstno dejanje je torej huda, kar izobčenje. To pa zato, ker spovednik manipulira z Božjim in se postavlja nad Boga in nad moralni zakon. To je konec religije, ostane samo še človeška prepotenca.

Vam je znano, ali gre samo za eno izpoved žrtve ali jih je več? Zakaj se sicer v izjavi škofov omenjajo »zlorabe in nasilje«?

Tudi mene je presenetila dikcija »ob odkritju zlorab in nasilja« patra Rupnika, ki so jo uporabili naši škofje že v naslovu svoje izjave. Kot kaže, škofje implicitno potrjujejo, da gre za resnično težek in mučen primer z več žrtvami.

Ste brali knjigo Prvi kamen Poljaka Krzysztofa Charamse, nekdanjega visokega uradnika Vatikana, ki razkriva hipokrizijo v instituciji Cerkve, tudi homofobnost in mizoginost, celo perverzijo? Je to nujno zlo vsake institucije?

Bral sem podobno knjigo Sodoma, moč in pohujšanje v Vatikanu. Institucije, cerkvene ali civilne, ki gojijo konspirativno kulturo, bodo prej ali slej ščitile malopridneže in implodirale. Papež Frančišek se tega zaveda, zato posebno skrb namenja reformi vatikanske kurije.

Zakaj se je mladenič, panker, ki so ga »vrgli« z gimnazije, kot ste rekli, sploh odločil za duhovniški poklic?

V mladosti sem bil zmes treh kultur: podeželsko-katoliške, socialistične in rokerskega uporništva. Za vsako izkušnjo sem hvaležen. Tudi biti brigadir na delovnih akcijah v Srbiji mi je bilo lepo. Oblačil sem se zelo rokersko, celo izzivalno. Enkrat me je milica ustavila in pregledala, ali morda ne preprodajam droge po Ptuju, eno noč sem preživel v policijskem bunkerju za Bežigradom, s pendrekom so prišli nadme. Po vsem tem sem se odločil za duhovništvo. Lahko si zamislite osuplost vseh treh kulturnih okolij, iz katerih sem prihajal.

Niste mi povedali, zakaj. Kaj vas je tako močno poklicalo? Kako je bilo to videti?

Gre za milostni trenutek. Spomnim se, kako sem med poukom na ptujski gimnaziji gledal skozi okno v nebo in oblake. Nekaj mi je reklo: duhovnik boš. Tako se je začelo.

Duhovnik ni in ne sme biti »angelski brezspolnik«, ste rekli v intervjuju z Niko Vistoropski za Ono, »temveč nekdo, ki se mora naučiti, kako svoja čustva in impulze nadzorovati, kanalizirati, sublimirati«.

Psihološko gledano je celibat predvsem sublimacija. To velja tudi za nereligiozne oblike celibata. Recimo umetniški celibat, kakršnega je gojil Plečnik. Nekoč smo poznali tudi učiteljski celibat. Pri religioznem celibatu govorimo še o milostnem daru, o naravi, ki se preliva na nadnaravo, ne da se narava izgubi.

Tudi zaradi »primera Rupnik« se ponovno sprašujemo o smiselnosti celibata. Mar ni res, da so spolno vzdržnost zapovedali šele v začetku 4. stoletja?

Vedno so obstajale oblike posvečenega devištva. Spolna vzdržnost je vedno obstajala, ni pa bila zapovedana, niti za škofe ne. Še za časa Dioklecijana imamo kakšnega škofa mučenca, ki je bil poročen. Kasneje se je spolna vzdržnost za klerike priporočila, še kasneje zapovedala.

Kaj mislite vi osebno?

Celibat je dozorena verska oblika, je preroško znamenje neke absolutne prihodnosti, ko se ne bomo ženili in možili. Je nekakšna stalna kontrakultura. Cerkev ga zato ne bo nikoli ukinila. Možno pa je, da ga v prihodnje ne bo več vezala na določene cerkvene službe.

Kot ste rekli za Večer, je model »kasarniškega« tipa duhovnika živel 400 let, a kaže, da se je izčrpal ...

Ja, naš duhovnik je discipliniran, vedno na razpolago, izvzet iz družine in domačega okolja, prestavljen v semenišče, akademsko izobražen, ne pretirano vezan na ljudi, škof ga kot figuro na šahovnici prestavlja po farah.

Mislim, da smo na prelomu paradigme. Duhovništvo vedno bo, ni pa še povsem jasno, kakšno obliko bo imelo v prihodnjih stoletjih.

Pater Karel Gržan je v svojih knjigah zelo kritičen tako do Cerkve kot institucije kot do kapitalističnega sistema; govori o fevdalni Cerkvi in »podobi srditega Boga«, o zgrešenosti celibata, pomanjkanju sočutja v Cerkvi. Katera vprašanja bi še izpostavili kot tista, ki bi se jih Cerkev morala lotiti pri reformi same sebe, da bi vrnila krščanstvu njegov duhovni, mistični naboj?

Kot sem rekel, smo na prelomu paradigme. Času preloma je lastno, da ne vidimo daleč. Kdor ima zdaj recept, mu ne smemo verjeti. Jaz patru Gržanu verjamem tudi zato, ker ponuja bogate smernice, nima pa recepta, še manj ima za seboj kakšno sekto, ki bi ta recept izvrševala. Glede Cerkve velja, da je niti nevredni kler ne more uničiti, kaj šele, da bi jo lahko uničil zunanji sovražnik (nasmeh).

V Rimu v devetdesetih ste pomagal pri integraciji beguncev, še preden so ti v večjem številu prišli v Slovenijo. Zdaj ste, kot smo videli na vaših družbenih profilih, sprejeli tri ukrajinske begunke ...

Begunci in brezdomci so stalnica mojega duhovništva. V Rimu sem pet let vsak petek zvečer razvažal hrano za brezdomce, v času bosanske vojne sem bil prostovoljec v begunskem centru Ptuj, v Milanu smo si župnišče delili z armenskimi begunci, zdaj imam v hiši Ukrajinke [tudi fotografijo na strani 24 je posnela Olga Butenko, ena od begunk iz Ukrajine].

Simbolika Jožefa in Marije z otrokom tudi kot simbolika sočutja, ki ga pokažemo do soljudi, ki bežijo pred nevarnostjo ...

Begunec je daljna nesreča, ki pride na tvoje dvorišče. Ti to daljno nesrečo pomagaš zdraviti, ko ga sprejmeš.

Kaj lahko kot nekdo, ki naj bi v svoji veri udejanjal »ljubezen do bližnjega«, sporočite ljudem zdaj v tem predprazničnem času?

Obdarujte se! Ampak obdarujte se zares. To je božično: Bog je dar, mi smo drug drugemu dar. Pri tem pazite, da vam komercialna inflacija daril ne prepreči resničnega doživetja obdarovanja.