Zmotna izbira: mir ali pravičnost

Stari grški mislec Heraklit je imel »vojno za očeta vseh stvari«, medtem ko je bil slavni prednik Winstona Churchilla vojvoda Marlborough bolj gostobeseden: »Velike bitke, bodisi dobljene bodisi izgubljene, spremenijo celoten tok dogodkov, ustvarijo nove standarde za vrednote, nova razpoloženja in okoliščine pri vojskujočih se straneh ter narodih, ki se jim morajo vsi podrediti.«

Obe trditvi bi morali imeti pred očmi tisti, ki vlečejo ključne poteze v zvezi z vojno, ki ne zadeva več samo dveh direktno vpletenih strani – Ukrajine in Rusije, temveč je medtem že mutirala v evropsko in svetovno. Vojna v Ukrajini traja že dobre štiri mesece. Za zdaj ne kaže na to, da bi agresor (Putin) razmišljal o koncu vojne, na kar glavni igralci (Ukrajina, EU in predvsem ZDA) niti niso pripravljeni ali zainteresirani. Kako se sploh končajo vojne?