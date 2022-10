Zvezda, ki se je pod lastno težo sesula vase

V nadaljevanju preberite:

Izjemna vokalistka s štirioktavnim razponom Haley Fohr, ki pod umetniškim imenom Circuit Des Yeux (očesni krog) že dobro desetletje svobodno prehaja med eksperimentalnim folkom in drugimi žanri, pogumno in odprto govori o svojem spoprijemanju z depresijo in posttravmatskim stresnim sindromom.

Kakor pravi, je -io kraj, kjer je gravitacija bog in kjer sonce nenehno zahaja. V sredo ga bo v sklopu koncertnega cikla Sogodbe, ki ga pripravlja Zavod Druga godba, v Cankarjevem domu predstavila slovenskemu občinstvu.