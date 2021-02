ACH Volley je v Avstriji spravil na kolena Mariborčane

Odbojkarji ACH Volleyja so enajstič skupno in tretjič zaporedoma prvaki srednjeevropske lige. Do prve lovorike v novi sezoni so serijski državni prvaki še drugič prišli na zaključnem turnirju v avstrijskem Zwettlu, potem ko so v finalu s 3:1 (-23, 18, 27, 18) premagali ambiciozni Merkur Maribor, ki je prvič igral v finalu tega tekmovanja.Ljubljančani so s tem na najboljši način oddolžili četi, ki je dobila zadnja dva medsebojna srečanja v državnem prvenstvu, ki sta jim zagotovila prvo mesto po rednem delu.Odločilni trenutki finala so se dogajali v končnici tretjega niza, ko so varovanciizkoristili svoje izkušnje, ubranili dve zaključni žogi, nato pa povedli z 2:1. S tem so si priborili tudi psihološko prednost, fizično pa so tako ali tako imeli, saj so skozi sobotni polfinale sprehodili, Mariborčani pa so porabili ogromno moči za tesno zmago proti Calcitu Volleyju.Tretje mesto na turnirju so osvojili Kamničani.