ACH Volley prvi finalist slovenskega pokala

Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti slovenskega pokala. V polfinalu so po pričakovanjih premagali Salonit Anhovo, izid tekme je bil 3:1 (16, -22, 22, 20). Prvi polfinalni obračun ni postregel s presenečenjem, čeprav so se Kanalci dobro upirali favoriziranim Ljubljančanom, še posebno po prvem nizu, po katerem je bilo videti, da se bo četa Mladena Kašića sprehodila do finala. V nadaljevanju pa je Salonit pokazal precej boljšo igro, dobil drugi niz, tekmecem pa predvsem zaradi dobrih servisov pretil v preostalih dveh, v katerih pa je bil vseeno daleč od presenečenja.

Blok je bil tisti element, ki je v odločilnih trenutkih tehtnico prevesil na stran favoritov, glavni pri tem je bil Matic Videčnik, ki je s to prvino dosegel pet točk. Najučinkovitejša igralca tekme sta bila sicer s 14 točkami oba korektorja, pri ACH Nikola Gjorgiev, pri Salonitu pa Matic Vrtovec.