ACH Volley že prvak rednega dela, Calcit do pomembnih točk

Odbojkarji ACH Volleyja so si po 14. zmagi na 14. tekmi že zagotovili prvo mesto pred zaključnim turnirjem najboljše četverice tekmovanja v srednjeevropski ligi. Ljubljančani sicer še morajo odigrati dve tekmi, a tudi če obe izgubijo, jih najbližji zasledovalci, igralci Merkur Maribora, ne morejo več prehiteti. Waldviertel oranžnim zmajem po pričakovanju niso bili enakovreden tekmec. V uvodnem nizu so domači ekspresno prišli do desetih točk prednosti, povedli s 13:3, tako da je bila edina neznanka v tem delu, kakšna bo razlika. Na koncu so so Avstrijci zbrali le 11 točk, niz je z asom zaključil Jan Pokeršnik.

ACH Volley : Union Raiffeisen Waldviertel 3:0 (11, 17, 21) Dvorana Tivoli, gledalcev 50, sodnika: Brlas, Rajković (oba Hrvaška). ACH Volley: Pernuš, Šket 2, Rutar 1, Mašulović 7, Todorović 3, Peruničić, Okroglič, Kovačič, Gjorgiev 13, Pokeršnik 12, Videčnik 4, Kök 5. Union Raiffeisen Waldviertel: Blaginov, Sinoski 10, Weber, Bartoš, Knašas 7, Hahn, Streutker, Schnabl 2, Taylor-Parks 4, Šulc 5.

V drugem nizu so se gosti še držali do izida 11:11, servisi Nikole Gjorgieva so poskrbeli za tri zaporedne točke ljubljanske ekipe, ki je pozneje povedla s 17:12. Trener Mladen Kašić se je takrat prepričal, da mu ne bo treba več igrati z najmočnejšo postavo, iz igre potegnil Alena Šketa, uspešno ga je zamenjal štajerski rojak Matej Kök, ki je ekipi pomagal, da je do konca niza prednost še povišala.

Avstrijci so več kot za točko vodili le v tretjem nizu, ko je na semaforju kazalo 6:9, toda Ljubljančani so nato z odličnimi začetnimi udarci Vuka Todorovića odgovorili s šestimi zaporednimi točkami, nato pa tekmo mirno pripeljali do konca, čeprav je Kašić v igro poslal še nekatere igralce s klopi.

Kamničanom pomembne točke na Slovaškem

Odbojkarji Calcita Volleyja so v 16. kolu v slovaški Myjavi premagali domači Spartak s 3:1 (-17, 20, 26, 23). Kamničani, ki se v srednjeevropski ligi borijo za tretje mesto, ta kot zadnje še vodi na zaključni turnir, si spodrsljajev, kar bi izguba točk na Slovaškem zagotovo bila, ne smejo privoščiti. Zato so k tekmecu v Myjavo odpotovali trdno odločeni, da zmagajo, čeprav z njimi nista odšla slovenski reprezentant Jan Klobučar in finski bloker Tommi Siirilä.

Njuna odsotnost se je poznala, imeli so veliko težav, da so strli Slovake, ki so s tremi zmagami na lestvici le pred dvema ekipama, Gradcem in Bratislavo, a na koncu vendarle osvojili vse tri točke. V prvem nizu so povsem odpovedali in osvojili vsega 17 točk, a se v nadaljevanju zbrali. Drugi niz so osvojili zanesljivo, negotovo in napeto napeto pa je bilo v tretjem in četrtem. V tretjem so vodili s 23:21, a z dvema zaporednima izgubljenima točkama dovolili tekmecu, da jih je ujel. Nato niso izkoristili treh zaključnih žog, četrto pa je vendarle Diko Purič, ki je pred tem z blokom Slovakom tudi preprečil, da bi prišli iz protinapada do možnosti za zmago.

Tudi v četrtem je bilo tesno od začetka do konca, odločilno prednost je Slovencem z blokom spet priboril Purič, ki jih je povedel v vodstvo 24:22, tekmo pa je nekaj trenutkov pozneje končal Danilo Pavlović. Purič je dosegel štiri od 11 asov kamniške ekipe, s 16 točkami pa je bil najučinkovitejši v njihovih vrstah Mitja Gasparini.