ACH zamudil uvodno priložnost

Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov zabeležili četrti poraz. V Varšavi jih je po pričakovanju premagala vodilna in še edina neporažena ekipa skupine A, ekipa Projekta Varšave, boljša je bila z izidom 3:0 (23, 13, 17).

Varovanci Matjaža Hafnerja, ki so igrali brez prostega igralca Janija Kovačiča in sprejemalca Mateja Köka, so bili ves čas tekme v zaostanku, kljub borbeni igri pravih možnosti niso imeli. Razlika v kakovosti je bila prevelika, Ljubljančani niso izkoristili niti nekoliko bolj ležernega začetka tekme favoriziranih Poljakov, ki so v prvem nizu imeli nekaj težav.

V nadaljevanju pa so popravili svojo igro, tako da dvomov o zmagovalcu niti v enem trenutku ni bilo.

Točke za goste so prispevali: Golzadeh 13, Esko 1 (1 as), Marovt 1, Šen 4, Štalekar 3 (1 as, 2 bloka), Pokeršnik 8 (1 blok).

ACH Volley bo naslednjo tekmo lige prvakov odigral 16. januarja, ko bo v Tivoliju gostil Berlin.