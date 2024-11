Oranžni zmaji klonili proti favoritom

Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili tudi drugo tekmo skupine A lige prvakov, po porazu v Berlinu jih je tokrat v Ljubljani premagala ekipa Projekta Varšave, izid je bil 1:3 (-21, -17, 24, -17). Napovedi, da se bodo slovenski prvaki v Tivoliju težko enakovredno kosali z glavnim favoritom skupine, so se uresničile. Poljaki so se pokazali kot boljša ekipa, prevladovali so tako pri servisu kot v bloku. Ljubljančani pravih možnosti niso imeli, so pa izrabili slabe trenutke tekmecev v drugi polovici tretjega niza, ki so ga v končnici na veselje več kot 3000 gledalcev tudi dobili.

Poljska ekipa ima v svojih vrstah vrsto reprezentantov različnih držav, a osrednje ime prvega niza ni bil nihče od njih. Ljubljančani, ki so dobro odgovorili na uvodni pritisk tekmecev, izničili njihovo prednost 4:7 in povedli z 11:8, so dolgo časa dobro sprejemali servise, a ko je na servisno črto drugič prišel organizator igre poljske ekipe Jan Firlej, so se začele težave in prišlo je do zasuka.

Iranec Amir Mohamed Golzadeh je s takšnimi akcijami zbral 15 točk. FOTO: Jože Suhadolnik

Poljaki so s šestimi zaporednimi točkami prišli do vodstva 19:15, nato pa z zanesljivo igro v napadu, v kateri se je izkazal izkušeni olimpijski prvak, Francoz Kevin Tillie, držali prednost. Nekaj upanja je domačim dal srečni as Mikka Eska, a je na drugi strani as dosegel tudi Jakob Kochanowski, ki je niz tudi končal.

Odločila kakovost gostov

Precej lažje so gosti prišli do zmage v drugem nizu. Že na začetku so povedli s 4:0, nato tudi 11:5, Klemen Šen, ki je zamenjal Luko Marovta, je s servisi poskrbel, da so se oranžni zmaji približali na 14:18, toda več jim ekipa iz Varšave ni dopustila. Spet ji je na varno razdaljo z začetnimi udarci pomagal priti Firlej.

V Tivoliju je bila privlačna odbojka. FOTO: Jože Suhadolnik

Domači trener Matjaž Hafner je že v prvih dveh nizih poskušal z menjavami sprejemalcev, v tretjem nizu so imeli z Janom Pokeršnikom in Klemnom Šenom najmanj težav. Poljaki so sicer imeli dolgo časa pobudo, a z večjo razliko niso povedli, gostitelji pa so jih na 17. točki ujeli, nato pa jih je Janž Janez Kržič z blokom celo povedel v vodstvo z 20:17. Po vodstvu 22:18 je v ljubljanskih vrstah prišlo do nekaj negotovosti, tekmec je to izrabil. Izenačil je na 24:24, toda nato storil dve napaki, s tem pa tudi podaljšal dvoboj.

A kljub porazu v tretjem nizu samozavesti ni izgubil. Zavedal se je svoje premoči v kakovosti, popravil zbranost, tako da je bil niz podoben prvima dvema. Napetosti ni bilo, gosti so od začetka do konca držali niti v svojih rokah.

ACH Volley – Projekt Varšava 1:3 (-21, -17, 24, -17) Dvorana Tivoli, 3561 gledalcev, sodnika Goncalves (Portugalska), Mokry (Slovaška). ACH Volley: Golzadeh 15 (1 blok), Jo. Kržič, Šket 1, Najdič, Esko 1 (1 as), Marovt 3, Šen 9 (1 as, 1 blok), Ja. Kržič 6 (1 blok), Kovačič, Štalekar 6 (1 blok), Pokeršnik 9 (3 bloke), Videčnik, Kök 3, Kumer; Projekt Varšava: Kowalczyk, Kochanowski 11 (2 asa, 3 bloke), Firlej 3 (3 ase), Brand, Tillie 16 (5 blokov), Wrona, Bołądź 8, Semenjuk 9 (2 bloka), Szalpuk 13 (1 as, 3 bloke), Gruszczyński, Wojtaszek, Weber 13 (2 bloka), Borkowski, Kozlowski.

Igralci Projekta so dosegli šest asov in zbrali kar 15 blokov, imeli so tudi učinkovitejši napad. Zanimivo pa je, da so imeli domači, ki so v statistiko vpisali dva asa in sedem blokov, boljši odstotek sprejema. »Na koncu je dejansko odločila posamična kakovost nasprotnika, sedem igralcev je na vrhunski ravni, so sami reprezentantje svojih držav. Zelo žal mi je prvega niza, saj smo imeli nekaj res dobrih začetnih udarcev. A dobro smo se bojevali, predvsem pa se nismo predali,« je dejal trener Ljubljančanov Matjaž Hafner.

Kapetan Jani Kovačič je dodal: »Zelo zahteven nasprotnik je Projekt Varšava, proti kateremu moraš biti nenehno na 100 odstotkih, če želiš z njim igrati. To nam je na začetku v uvodnem nizu uspevalo, nato je sledil padec, kar so tekmeci s pridom izkoristili. Najbolj ponosen sem na igro v tretjem nizu, v katerem smo našli ritem in zasluženo zmagali. Nato je nasprotnik ponovno pokazal svojo kakovost in se zasluženo veselil nove zmage.«

Ljubljančani bodo tudi naslednjo tekmo odigrali v Ljubljani, gostili bodo belgijski Greenyard Maaseik, ki je tako kot ACH po dveh tekmah še brez točke, v sredo je z 0:3 izgubil doma proti Berlinu Recycling Volleys.