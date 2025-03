Aleksander Ovečkin zaostaja le še za devet golov

Zvezdnik Washingtona Aleksander Ovečkin je v NHL dosegel svoj 885. karierni gol. Rusa loči le še devet golov od rekorda Wayna Gretzkyja. Ta je dosegel 894 golov. Hokejisti iz glavnega mesta ZDA so sicer v sredo v Madison Square Gardnu s 3:2 po podaljšku premagali proti New York Rangers.

Statistiki lige NHL so izračunali, da ima Ovečkin pri trenutni stopnji doseganja golov povprečje 0,7 gola na tekmo. V tej sezoni. ima Washington še 20 tekem.

»Še deset,« je dejal trener Washingtona Spencer Carbery. »To imamo,« je dejal trener in poudaril, da Ovečkin potrebuje še deset golov, da bo presegel mejnik slovitega Gretzkyja.

Ovečkin je izenačil na 2:2 z golom ob igralcu več v 11. minuti tretje tretjine. V tej sezoni je na 46 tekmah dosegel 32 golov. Ruski hokejist je vpisal 1599. točko v NHL. Ko bo dosegel naslednjo, bo postal 11. igralec v zgodovini NHL, ki bo dosegel 1600 točk.

Washington po drugi zaporedni zmagi zaseda mesto vodilnega v vzhodni konferenci. Hokejisti iz glavnega mesta ZDA so na 62 tekmah v tej sezoni osvojili že 88 točk.

Hokejisti Los Angelesa so niz porazov raztegnili na pet. Tokrat so zgubili na domačem ledu z 2:3. Po izvajanju kazenskih strelov so bili boljši gostje iz St. Louisa Blues. Kapetan kraljev Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce svoje ekipe.