Novi mejnik Ovečkina, ki že diha za ovratnik legendarnemu Kanadčanu

Aleksandr Ovečkin je izboljšal svoj rekord v NHL in še v 19. sezoni dosegel najmanj 30 golov. To mu je uspelo na domači tekmi proti hokejistom kluba Calgary Flames, ko je v zadnji tretjini izkoristil številčno premoč na igrišču. Njegov 30. zadetek pa ni zadostoval za zmago moštva Washington Capitals, ki je izgubilo z 1:3.

Kljub porazu pa zasedba iz metropole ZDA še naprej prepričljivo vodi v vzhodni konferenci. Za Ovečkina je bil to že 883. gol v najmočnejši hokejski ligi na svetu in zdaj le še za enajst zaostaja za najboljšim strelcem v zgodovini tega tekmovanja, Kanadčanom Waynom Gretzkyjem, ki je mejo 30 zadetkov premagal 14-krat v 20-letni karieri. Ruski veteran je rekorder po številu sezon z vsaj 30 goli postal lani, ko je prehitel Mika Gartnerja, ta je magično mejo premagal 17-krat.

Washington ima na lestvici vzhodne konference deset točk naskoka pred Torontom, ki je v Bostonu še poglobil krizo domače ekipe; ta je v boju za končnico v vse težjem položaju. Boston je bil sicer na pragu zmage, z dvema goloma in asistenco Davida Pastrnaka, ki je najmanj točko dosegel že na 15. zaporedni tekmi, je vodil še 46 sekund pred koncem tekme, ko je gostom podaljšek zagotovil Pontus Holmberg. V podaljšku je tekmo s svojim drugim golom odločil Mitch Marner.

Finski zvezdnik Patrik Laine je z golom in dvema podajama prispeval levji delež k zmagi Montreala nad Carolino. FOTO: Eric Bolte/Usa Today Sports

Zmagali tudi branilci Stanleyjevega pokala

Uspešna je bil tudi tretjeuvrščena ekipa vzhoda Florida Panthers. Branilci lovorike so s 4:1 zmagali v Nashvillu, z enakim rezultatom se je šeste zaporedne zmage v Edmontonu veselila četrtouvrščena ekipa vzhoda, Tampa Bay Lightning.

Winnipeg, vodilni klub na zahodu in v celotni ligi, je bil tokrat prost, drugouvrščeni Dallas pa ni izkoristil priložnosti, da bi se mu približal na sedem točk zaostanka. S 4:6 je namreč izgubil na gostovanju pri Columbusu, za katerega je Kiril Marčenko dosegel dva gola in dodal še podajo.

Philadelphia je s 6:1 ugnala Pittsburgh, Bobby Brink je k uspehu prispeval gol in tri podaje. S podobnim izidom se je končal tudi newyorški derbi. Rangers so ga dobili s 5:1, dva gola in podajo je v statistiko vpisal Jonny Brodzinski.

Še bolj strelsko razpoloženi so bili hokejisti St. Louisa, ki so proti Seattlu zmagali s 7:2, nihče pa ni dosegel več kot enega zadetka. Zato pa je prvič v karieri več kot en gol zabil 22-letni Šved Simon Edvinsson, z dvema zadetkoma je poskrbel, da je njegov Detroit v Minnesoti po zaostanku 0:2 prišel do popolnega preobrata.

Izidi: Boston Bruins – Toronto Maple Leafs 4:5 – po podaljšku, Buffalo Sabres – Anaheim Ducks 3:2, Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes 4:0, Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 6:1, Washington Capitals – Calgary Flames 1:3, Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 6:4, Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers 4:1, New York Islanders – New York Rangers 1:5, St. Louis Blues – Seattle Kraken 7:2, Nashville Predators – Florida Panthers 1:4, Minnesota Wild – Detroit Red Wings 2:3, Utah – Chicago Blackhawks 2:1.