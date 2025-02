Washington zamudil priložnost, da bi ujel vodilni Winnipeg

Hokejisti Washingtona, vodilne ekipe vzhodne konference NHL, so zamudili priložnost, da se pred premorom na prvem mestu v ligi izenačijo z vodilnim Winnipegom. V domači dvorani so kljub trem podajam Alekseja Ovečkina po kazenskih strelih izgubili proti Utahu s 4:5.

Tekmo je odločil Nick Schmaltz, ki je v kazenskih strelih edini dosegel gol. Pred tem je Utah, za katerega so zadeli Josh Doan, Dylan Guenther, Michael Carcone in Jack McBain v prvi tretjini vodil z 2:0 in po dveh delih s 4:2.

Dylan Strome in Tom Wilson z drugim golom na tekmi, ko je zadel minuto in pol pred koncem, sta Washingtonu priigrala podaljšek in točko. V prvem delu je za Washington zadel tudi Pierre-Luc Dubois.

Utahu je zmago zagotovil tudi vratar Karel Vejmelka, ki je zbral 30 obramb. Tekmo je v vratih gostujoče ekipe sicer začel Connor Ingram, ki je ubranil devet od 11 strelov na svoj gol v prvem delu, nato pa moral zaradi poškodbe z ledu.

Washington je prevladoval na ledu, o čemer priča razmerje strelov na gol 43:27, na koncu pa se je obeh točk veselil Utah. V domači ekipi velja omeniti tri podaja Rusa Ovečkina, ki je s 1593 strelskimi točkami na večni lestvici lige NHL zdaj na 11. mestu. Bolj si Rus želi golov, ki jih je doslej dosegel 879 in na drugem mestu večne lestvice še vedno zaostaja za 15 golov za najboljšim vseh časov Waynom Gretzkyjem.

Na drugi tekmi večera je Montreal kljub dvema goloma Brendana Gallagherja izgubil s Tampo Bay s 3:5. Za Tampo, ki je dosegla četrto zaporedno zmago, so zadeli Victor Hedman, Nick Paul, Brayden Point, Zemgus Girgensons in Anthony Cirelli. Andrej Vasilevskij je zbral 32 obramb.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings je na sedmem mestu zahoda. Z ekipo je že začel daljši premor, saj bo liga mirovala 14 dni. Montreal in Boston bosta namreč gostila reprezentančni turnir, na katerem bodo igrale ekipe Kanade, Švedske, Finske in ZDA.