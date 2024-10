Alenka Artnik znova navdušila

Slovenska tekmovalka v potapljanju na vdih Alenka Artnik Burghardt je dosegla nov uspeh v svetovnem merilu z enojno plavutjo. Pri 42 letih je nastopila na svetovnem prvenstvu v Kalamati v Grčiji in s spektakularnim potopom na 116 metrov osvojila prvo mesto ter že peto leto zaporedoma ubranila naslov svetovne prvakinje.

Artnik je nastopila v disciplini z enojno plavutjo (CWT). »Pokazala je gracioznost, moč in umirjenost, ki so postale njen zaščitni znak. Aktualna svetovna prvakinja je svoj naslov ubranila že peto leto zaporedoma, kar je izjemen dosežek v izjemno konkurenčnem svetu potapljanja na vdih. Njen gladek in močan spust, ki mu je sledila brezhibna vrnitev na površje, ni pustil nobenega dvoma, da je še vedno potapljačica, ki ji ni para,« so ob tem zapisali pri mednarodni krovni organizaciji CMAS, ki združuje več potapljaških organizacij in zvez z vseh celin.

Koprčanka je prišla iz vode mirna in zbrana, ni kazala znakov pritiska in njen nastop ji je zagotovil še eno zlato medaljo, pri čemer so bili njeni podporniki in kolegi športniki navdušeni nad njeno doslednostjo na tako ekstremnih globinah. Tesno za plavutjo Slovenke je bila Japonka Hanako Hirose, ki je poskrbela za potop do 113 metrov, kar ji je prineslo drugo mesto.

Stopničke je zaokrožila Italijanka Alessia Zecchini. Večkratna svetovna rekorderka v več disciplinah potapljanja na vdih si je zagotovila tretje mesto s solidnim potopom na 109 metrov. Tekmovanje »morskih deklic« so zaradi slabih vremenskih razmer s sobote prestavili na nedeljo in ga tudi uspešno izpeljali.

»Zelo sem vesela in zadovoljna s potopom. Ni bilo najlažje, a glede na velik stres in pomanjkanje treninga v zadnjem obdobju zaradi zdravstvenih težav, se počutim neizmerno veselo in hvaležno. Odvalil se mi je kamen od srca,« je na svojem profilu-facebook javnost nagovorila slovenska rekorderka, ki si je prislužila tudi zaznamek v najnovejši izdaji Guinnessove knjige rekordov.

Z letošnjim letom je uradno lastnica najglobljega potopa na vdih s konstantno obtežitvijo in dvojno plavutjo, ki ga ima s 111 metri globine. V Grčiji je tekmovala še ena Slovenka. Mojca Haberman se je z monoplavutjo potopila na 85 metrov in zasedla 13. mesto.