Alvarez pred 15.000 gledalci hitro prisilil k vdaji nebogljenega Turka

Mehiški boksarski superzvezdnik Saul Canelo Alvarez se še naprej poigrava s svojimi tekmeci. Šampion iz Guadalajare je dosegel še 55. profesionalno zmago (37. s k. o., v statistiki ima še dva neodločena izida in le en poraz – s Floydom Mayeatherjem iz leta 2013), potem ko je na štadionu v Miamiju že v tretji rundi prisilil k vdaji Turka Avnija Yildirima (21 zmag, 12 s k. o., 3 porazi). Tako je zanesljivo ubranil naslove svetovnega prvaka v supersrednji kategoriji po različicah WBA in WBC.



Alvarez je od vsega začetka nadziral dogajanje v ringu in 29-letnega izzivalca iz Istanbula, ki je popolnoma razočaral, hitro spravil v težave. »Gospod Robot«, kakor se tudi glasi vzdevek turškega boksarja, favoriziranemu tekmecu ni nudil dostojnega odpora. Razlika v zadetih udarcih (67:11) zgovorno pove, kako velika je bila Saulova premoč. V tretji rundi se je Avni znašel tudi na tleh, vendar pa se je rešil do premora.



»Dam ti še eno rundo,« mu je med odmorom rekel trener Joel Diaz, toda Yildirim ni pokazal kakšne želje po nadaljevanju, zaradi česar je eden iz spremljevalne ekipe predlagal vdajo. »Želel sem si pokazati veličastno predstavo in predčasno premagati Avnija, kar mi je tudi uspelo. Želim (p)ostati eden od najboljših borcev na svetu in pisati zgodovino,« je po novi zmagi poudaril 30-letni Mehičan, ki bo skušal 8. maja premagati še neporaženega Britanca Billyja Joeja Saundersa (30 zmag, 14 s k. o.) ter lovorikama WBA in WBC dodati še šampionski pas združenja WBO.











