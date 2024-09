Srbskega šampiona suspendirali, ker se je – pokrižal

Kar težko je verjeti, zakaj so pristojni pri Svetovni judoistični zvezi (IJF) kaznovali Nemanjo Majdova. Kakor sam trdi 28-letni Srb, so mu za pet mesecev prepovedali nastope na tekmovanjih le zato, ker se je na nedavnih olimpijskih igrah v Parizu ob prihodu na blazine pokrižal?!

»Pred petnajstimi dnevi so mi iz IJF sporočili, da so me zavoljo kršenja verskega kodeksa suspendirali za pet mesecev. Natančneje: zaradi tega, ker sem se pred svojim dvobojem na olimpijskem turnirju pokrižal. Prepovedali so mi udeležbo na vseh tekmah in mednarodnih pripravah,« je razkril Majdov.

Ob tem je zaupal, češ da so mu ponudili možnost, da bi se opravičil. »Toda zaradi tega, ker sem se pokrižal, se nikomur ne bom opravičeval. Bog mi je dal vse, tako zasebno kot tudi na športni poti, zato je on zame številka 1. Na to sem ponosen in to se ne bo spremenilo. Hvala mu in hvala za vse,« je poudaril srbski judoist, ki pariških olimpijskih iger ne bo ohranil v najlepšem spominu.

V finalu svetovnega prvenstva leta 2017 v Budimpešti je Nemanja Majdov (desno) premagal Mihaela Žganka. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

V osmini finala kategorije do 90 kilogramov je zaradi treh kazni izgubil z Grkom Theodorosom Tselidisom. Takrat se je nadvse burno odzval na sojenje. »Satanistični smetarji. Da me diskvalificirate že po dveh minutah in mi ne daste možnosti, da bi sploh kaj pokazal. Samo na takšen način me lahko ustavite, klošarji!« se je tedaj jezil lanski evropski šampion iz Montpellierja in svetovni prvak iz leta 2017 v Budimpešti, kjer je – mimogrede – v velikem finalu premagal takratnega slovenskega reprezentanta Mihaela Žganka, ki se že več let bori za Turčijo.