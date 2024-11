Anže Kopitar in drugi streljali kot na strelišču, a je bil Peter Mrazek prevroč

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL doma izgubili kljub vodstvoma z 2:0 in 3:2, Chicago Blackhawks so bili po kazenskih strelih boljši s 4:3. Kapetan gostiteljev, Hrušičan Anže Kopitar, je v 20 minutah in 37 sekundah na ledu podal Alexu Laferriereju za vodstvo z 1:0 ob koncu četrte minute za svojo edino točko na tekmi.

Tyler Bertuzzi je izenačil 31 sekund pred koncem rednega dela, v kazenskih strelih pa so bili za goste uspešni Connor Bedard, Teuvo Teravainen in Ryan Donato, za drugo zmago na zadnjih treh tekmah po seriji štirih porazov pa je bil zelo zaslužen tudi vratar Petr Mrazek s 37 obrambami.

»Trije izjemni goli in srečno smo prišli do zmage. Zahvale gredo Petru med vratnicama, poleg tega pa je posebej v zadnji tretjini ekipa, ki jo je vodil Nick Foligno, pokazala veliko pravega značaja za preobrat,« je priznal trener Blackhawks Luke Richardson.

Laferriere je dosegel dva gola, vratar kraljev Darcy Kuemper pa je zaustavil 18 strelov tekmecev, kar kaže na veliko premoč domačih v napadu, ki pa je niso znali pretvoriti v zmago že po rednem delu. Bertuzzi je namreč izenačil na 3:3 vsega 31 sekund pred koncem zadnje tretjine, v podaljšku pa ni bilo golov.

Laferriere je ob levi vratnici po podaji Kopitarja poskrbel za vodstvo domačih z 1:0, nato pa še za vodstvo z 2:0 ob koncu predzadnje minute druge tretjine po strelu iz zapestja. V četrti minute zadnje tretjine je znižal Foligno, dobri dve minuti pozneje pa je izenačil Craig Smith.

V 12. minuti tega dela je Los Angeles znova povedel v vodstvo Phillip Danault, ko je najprej ujel plošček po zgrešenem strelu Kevina Fiale. Laferriere pa je bil v kazenskih strelih edini v vrstah domačih, ki ni zabil gola.

Po 12 odigranih tekmah v novi sezoni so Kings z 15 točkami na četrtem mestu zahodnega dela lige, pet več jih imajo vodilni tudi v celotni NHL Winnipeg Jets, na vzhodnem delu pa imajo točko manj (19) od Jets na prvem mestu Florida Panthers.