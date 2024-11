Veterana pokazala, da starost ni ovira

Hokejisti Washingtona so v NHL premagali Montreal s 6:3. Zvezdnik Washingtona Aleksander Ovečkin je prispeval gol in dve podaji.

Ovečkin je po treh zadetkih na zadnjih dveh tekmah zdaj pri 858 doseženih golih, še 37 jih potrebuje za izenačenje dosežka legendarnega Wayna Gretzkyja. Kanadčan je na vrhu večne lestvice NHL po doseženih golih, v karieri jih je dosegel 894.

»Izjemen je. Ko proslavlja zadetke, imaš občutek, da je zadel prvič, je pa v lovu na rekord lige. Še vedno ima tiste iskrice v očeh, kot otrok je, ko se veseli gola,« je slavnega soigralca pohvalil Aljaksej Protas.

Ta je k zmagi dodal gol in podajo, tako kot Tom Wilson. Washington je zmagal na zadnjih petih tekmah.

Pittsburghu je zmago po podaljšku proti Anaheimu zagotovil Sidney Crosby, ki je dosegel oba zadetka na tekmi za svojo ekipo in ji tako pomagal, da je končala niz petih tekem brez zmage.

Edmonton je na krilih Leona Draisaitla premagal Nashville s 5:1. Nemec je dosegel dva gola in dodal podajo, Oilers pa so igrali brez še enega zvezdnika Connorja McDavida, ki bo zaradi poškodbe gležnja manjkal še nekaj tednov. Za zmagovalce sta Zach Hyman in Viktor Arvidsson dosegla prva gola v sezoni.

Carolina je z učinkovito predstavo z 8:2 premagala Boston, Martin Nečas je dosegel štiri točke, Andrej Svečnikov pa tri. Carolina je zmagala na peti tekmi v nizu.

Bolj tesno pa je bilo na tekmi med Philadelphio in St. Louisom. Na koncu je Philadelphia zmagala z 2:1, Bobby Brink je bil mož odločitve z zadetkom v zadnji tretjini. Philadelphia je prvič v sezoni dosegla dve zaporedni zmagi.

Moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki je na zadnji tekmi prišel do jubilejne 800. podaje v ligi, bo naslednjič aktivno v soboto zvečer, ko bodo kralji gostili Chicago.