Kralji nadigrali viteze iz Vegasa, Kopitarjev mejnik (VIDEO)

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL premagali zasedbo Vegas Golden Knights s 6:3, slovenski hokejski as in kapetan Kraljev Anže Kopitar je bil med boljšimi na ledu in je v Ctypto.com Areni pred 15.000 gledalci prispeval gol in dve podaji. S tem je dosegel nov mejnik, saj je vpisal že 800. asistenco v karieri.

Kopitar je na 1384 tekmah zbral 800 podaj in je postal šele šesti evropski igralec, ki je dosegel mejo 800 pod podaji Kevinu Fiali za vodstvo domačih s 5:1 v tretji tretjini. Pred njim so Jaromir Jagr (1155 podaj), Stan Mikita (926), Nicklas Lidström (878), Henrik Sedin (830) in Jevgenij Maljkin (809).

Fiala in Adrian Kempe sta imela po gol in podajo, Brandt Clarke pa tri podaje za Kralje, ki so dobili vse tri domače tekme v sezoni. Darcy Kuemper je zbral 23 obramb. Pavel Dorofeyev je dosegel dva gola za Viteze, ki so izgubili prvič po štirih tekmah.

Izidi:

Columbus Blue Jackets – New York Islanders 2:0

Detroit Red Wings – Winnipeg Jets 2:6

Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning 2:5

Utah – Calgary Flames 5:1

Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights 6:3

Vancouver Canucks – New Jersey Devils 0:6