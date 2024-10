Arca SGR spet prva na Barcolani

Tržaška regata se je danes zaključila po uri in pol z zmago mega jadrnice Arce SGR. Na 56. Barcolani se je pomerilo 1757 jadrnic v 15 kategorijah. Med jadralci tradicionalno sodeluje tudi veliko Slovencev. Trasa regate poteka v zalivu pred Trstom, med Barkovljami in Miramarskim gradom.

Drugi za zmagovitim krmarjem Furiom Benussijem (Arca SGR) je bil Koprčan Mitja Kosmina s Prosecco Doc Shockwave 3. Na tržaškem pomolu Audace, tik ob Velikem trgu (Piazza Unità), je bilo na tisoče obiskovalcev. Zmagovito Arco SGR je sicer v cilj simbolično pripeljala 17-letna Benussijeva hči Marta. Tretjeuvrščena pa je bila jadrnica Fiamme Gialle. Barcolana se je pred leti vpisala v Guinessovo knjigo rekordov kot najbolj množična regata na svetu.

Barcolano so že nekaj let zapored zaznamovale tudi ženske jadralke – predlani je denimo zmagala posadka ameriške filantropinje Wendy Schmidt, žene nekdanjega vodilnega predstavnika Googla Erika Schmidta. V letošnji povsem ženski posadki Hahazussa 3 pa je tudi slovenska olimpijka Tina Mrak.

Pokazati je bilo treba jadralsko znanje

»Bila je prekrasna regata, ki pa je bila zaradi šibkega vetra zelo tehnično zahtevna,« je komentiral Mitja Gialuz, predstavnik organizatorja.

»Dokler nisi v cilju, moraš narediti vse, da zmagaš,« je dejal Tomaž Čopi, že drugo leto član zmagovite ekipe na sto čevljev dolgi jadrnici Arci SGR. Po njegovih besedah je bila to ena lepših regat v zadnjih letih, saj je - za razliko od lani, ko skoraj ni bilo vetra - vse od starta do cilja pihalo. »Bilo je treba pokazati jadralsko znanje, predvsem izbrati pravi trenutek za zagon proti prvi boji. Glede na vreme smo zelo hitro prišli do cilja. Res smo dobro jadrali,« je bil zadovoljen.

»Zame je bilo jadrati na tako veliki jadrnici, dolgi 63 čevljev, nova izkušnja, treba je bilo tudi poskrbeti za usklajenost 13-članske ekipe,« je po regati povedala Tina Mrak.

Go to Barcolana from Slovenia

V sklopu bogatega tedenskega jadralskega dogajanja, povezanega z Barcolano, je včeraj potekala tudi regata Go To Barcolana from Slovenia, od Bernardina do Trsta, a so jo zaradi šibkega vetra skrajšali pri Debelem rtiču; zmagala pa je posadka Generallija s krmarjem Samom Žvanom. »Zelo smo zadovoljni z izvedbo regate iz Slovenije. Sodelovalo je 40 jadrnic, vremenske razmere s pomanjkanjem vetra pa so bile nenaklonjene manjšim jadrnicam, zato smo traso skrajšali,« je povzel Igor Filipčič, organizator dogodka in predstavnik Tržaškega pomorskega kluba (TPK) Sirena. Kot je še pripomnil, ga veseli, da so se podelitve nagrad udeležili tudi jadralci iz Jadralske zveze Slovenije, s katerimi se nameravajo v prihodnje povezati tudi s skupnimi načrti.