Argentina in ne Srbija kot naslednja v četrtfinale mundiala

Argentinska odbojkarska reprezentanca je sedma četrtfinalistka svetovnega prvenstva, ki poteka v Sloveniji in na Poljskem. Dobitniki bronaste kolajne z lanskih olimpijskih iger so v poljskih Gliwicah ugnali Srbijo s 3:0 (-23, -21, -23) v nizih. Drevi bo na vrsti še zadnji četrtfinalni dvoboj med Brazilijo in Iranom (21.00).

Argentinci so nekoliko presenetljivo po treh tesnih nizih ugnali evropske prvake iz leta 2019 in bodo prvič po letu 2002 med osmimi najboljšimi ekipami na SP. Najboljši izid so na mundialu zabeležili davnega leta 1982, ko so bili tretji. Najboljši posameznik pri Južnoameričanih je bil v torek Bruno Lima s 14 točkami, 13 jih je dodal Facundo Conte, 12 pa Agustin Loser. Pri Srbih je 14 točk prispeval Uroš Kovačević, z 12 je tekmo zaključil Srečko Lisinac.

Argentinci se bodo v četrtfinalu v četrtek (17.30) pomerili z boljšim iz drevišnjega obračuna med Brazilijo in Iranom.

Že v ponedeljek zvečer so bili znani trije pari četrtfinala. Slovenijo pred polnimi Stožicami v sredo čaka obračun proti Ukrajini (21.00), tri ure prej se bosta v ljubljanski dvorani udarili še evropski prvak Italija in olimpijska zmagovalka Francija. V Gliwicah bodo v četrtek ob 21. uri dvakratni zaporedni svetovni prvaki, Poljaki, igrali proti ZDA, letošnjim finalistom lige narodov, preden se dogajanje v celoti preseli v dvorano Spodek v Katovicah, kjer bodo na sporedu zaključni boji z obema polfinaloma ter finalom in tekmo za tretje mesto.