Avstralija še drugo leto brez formule 1 in motoGP

Avstralec Jack Miller je pred dvema letoma na zadnji dirki moto GP v Phillip Island osvojil tretje mesto, na nove stopničke bo moral še počakati. FOTO: William West/AFP

Dirki svetovnega prvenstva v formuli 1 in motoGP še drugo leto zaporedoma ne bosta gostovali v Avstraliji. Do odpovedi je prišlo zaradi omejitev pri vstopu v državo in logističnih težav, povezanih s pandemijo covida-19, so potrdili organizatorji.Direktor VN Avstralijeje dejal, da so zelo razočarani, a da spoštujejo izzive, s katerimi se zaradi trenutnih omejitev potovanja in pomembnosti cepljenja sooča Avstralija.Vsak, ki želi vstopiti v Avstralijo mora namreč prestati 14 dnevno obvezno karanteno.Šef formule 1sicer ostaja optimističen, da bodo kljub odpovedi VN Avstralije lahko izpeljali 23 dirk.»Čeprav smo razočarani, da letos ne bomo dirkali v Avstraliji, ostajamo optimistični, da bo sezona 2021 še vedno imela 23 dirk. Obstaja več možnosti, ki jih moramo preučiti,« je v sporočilo za javnost zapisal Domenicali.Dirkači formule 1 bi v Melbournu morali dirkati 21. novembra, motociklisti pa na Phillip Islandu 24. oktobra.