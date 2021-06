Avstralska najstniška senzacija podrla rekord na 100 m hrbtno

Rekordna znamka po novem znaša 57,45 sekunde. Devetnajstletnica Kaylee McKeown je svojo dobro formo potrdila z novim odličnim plavanjem, s katerim je postavila nov svetovni rekord. Prejšnja najhitrejša znamka na svetu je bila 57,57 sekunde, ki jo je na svetovnem prvenstvu 2019 odplavala Američanka Regan Sith.



McKeownova je bila po dosežku zelo čustvena in je svojo zmago posvetila zaradi možganskega raka preminulemu očetu.



»Res ne morem verjeti. Zadnje leto je bilo zame in za mojo družino težko. Nočem biti preveč čustvena, ampak minilo je deset mesecev, odkar mi je umrl oče. Kljub tej težki preizkušnji mi je danes uspel neverjeten dosežek in mislim, da bi bil oče zelo ponosen,« je po koncu dejala mlada avstralska plavalka, ki bo gotovo med favoritinjami na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu.



Pričakovati je, da si bo McKeownova nastop na OI zagotovila tudi na 200 m hrbtno, kjer je pred časom postavila četrti najhitrejši čas v zgodovini, in na 200 m mešano. V tej disciplini ima v lasti najboljši izid letošnje sezone. Četrte olimpijske igre si je z drugim mestom in časom 58,59 sekunde zagotovila tudi veteranka Emily Seebohm.

