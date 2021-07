Bach: Najbolj pomembno je, da igre sploh bodo

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je podprl odločitev prirediteljev iger, da se s tekmovanj izključi gledalce. »Odločitev je bila nujna, da zagotovimo varno izvedbo iger,« je v video sporočilu udeležencem iger povedal Bach in dodal: »Upam, da smo si enotni, da je najbolj pomembno, da igre bodo.«



V Tokiu so konec tedna že četrtič razglasili izredne razmere zaradi pandemije covida-19 in posledično s tekmovanj izključili vse gledalce. V mestu število okužb s koronavirusom namreč vnovič strmo raste, zato bo zdaj, kot kaže, igre v živo lahko spremljalo le nekaj gledalcev na prizoriščih, ki jih bodo gostila druga mesta.



A tudi drugje se zapleta. Na otoku Hokaido so se odločili, da gledalcev ne bo. Gre za štadione, ki bodo gostili moški in ženski turnir v nogometu. Doslej je veljalo, da bo na štadionih lahko po 10.000 gledalcev, z najnovejšo odločitvijo pa bodo tekmovanja potekala pred praznimi tribunami, poročajo japonski mediji. Eden od razlogov je ta, da je navijačem takorekoč nemogoče prepovedati, da bi na štadion pripotovali iz Tokia, kjer imajo krizne razmere.



Že pred tem so na Hokaidu pozvali navijače, naj ob robu cest ne spremljalo maratona, tekmovanj v hitri hoji in kolesarskih dirk. Iz varnostnih razlogov bodo navijači manjkali navijali tudi v Musašinonomori parku, kjer bo center kolesarskih dirk. Zaenkrat se gledalci zato obetajo le v prefekturah Miyagi, Fukušima in Šizuoka.



Bach pa opozarja športnike, naj se ne počutijo same, če gledalcev ne bo na tribunah. Pred malimi ekrani bodo njihove nastope spremljale milijarde ljudi.

