Bagnaia še ni svetovni prvak

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagal na šprinterski dirki za veliko nagrado Valencie. Drugo mesto je pripadlo Južnoafričanu Bradu Binderju (KTM), tretje pa Špancu Marcu Marquezu (Honda). Martin je z zmago odločitev o naslovu svetovnega prvaka prestavil na nedeljo, vodilni v seštevku, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), je bil peti.

Bagnaia je po drugem mestu v kvalifikacijah takoj na začetku šprinterske preizkušnje zdrsnil na peto mesto in ni več posegel v boj za zmago. To si je po dobrem štartu in nekaj prehitevanjih pri vrhu zagotovil Martin in še devetič v sezoni zmagal na šprintih.

V skupnem seštevku ima pred zadnjo preizkušnjo sezone Bagnaia še 14 točk prednosti pred Martinom. Za drugi zaporedni naslov mora 26-letni Italijan ob morebitni zmagi Martina dirko končati najmanj na petem mestu.

Dirka za VN Valencie bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.