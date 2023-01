Barreda Bort zmagovalec četrte etape, Mulec 21.

Med motociklisti je bil najhitrejši Španec Joan Barreda Bort. Toni Mulec je etapo v sredo končal na 21. mestu z zaostankom 31 minut za Špancem. Simon Marčič je v cilj pripeljal kot 46. (+1:28,39). Za Katalonca je to prva etapna zmaga. V skupni razvrstitvi motociklistov v vodstvu ostaja Avstralec Daniel Sanders, ki ima tri minute in 33 sekund prednosti pred Američanom Skylerjem Howesom.

Današnjo etapo sta za Barredo Bortom končala Čilenec Pablo Quintanilla, ki je zaostal za 16 sekund, in Howes (+1,05). Mulec je z 21. mestom napredoval na 33. mesto v skupni razvrstitvi. Za vodilnim Sandersom zaostaja zdaj tri ure 31 minut in 46 sekund. Tudi Marčič je nekaj mest pridobil in je po današnji etapi z zaostankom dobrih pet ur in pol na 51. mestu.

V avtomobilski konkurenci je tokratno etapo dobil Francoz Sebastien Loeb, ki je za 13 sekund ugnal svojega rojaka Stephana Peterhansla. Tretji je v cilj prispel Španec Carlos Sainz. V skupni razvrstitvi vodi Katarec Naser Al-Atijah, ki ima več kot 18 minut prednosti pred Savdijcem Jazidom Al Radžhijem in Peterhanslom. Sainz na četrtem mestu zaostaja že za več kot pol ure.